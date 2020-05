De groothandel in jacuzzi's en sauna's Gervi heeft zijn beste seizoen aan zijn neus voorbij zien gaan. Maar de coronacrisis bracht ook massa's bestellingen. "Feitelijk zijn we uitverkocht."

"We hebben ons hoogseizoen gemist", zegt Rony Nijs, de gedelegeerd bestuurder van Gervi, een groothandel in jacuzzi's, sauna's en welnessproducten. "Ik had er geen probleem mee dat we de eerste weken van de coronacrisis dicht moesten. Wel storend was dat de overheid verschillende maatstaven hanteerde per sector. Plots mochten alle tuincentra opengaan. Ik zag overvolle parkings, terwijl wij dicht moesten blijven. Zij mochten bleekwater en chloor verkopen, die wij ook in ons assortiment hebben. Wij verkopen een product dat mensen niet vaak kopen in hun leven. Normaal lopen in onze toonzaal van 1500 vierkante meter nooit meer dan drie koppels rond. Bij ons was de situatie dus veel veiliger dan in de tuincentra." Het bedrijf werd grondig doorgelicht. "Sinds een tijd heb ik een gewezen bankier als rechterhand, die de financiële aspecten bekijkt. Dat hielp enorm. Met hem werkten we een financieel plan uit, dat we met onze bankiers besproken hebben. We hebben nu goede afspraken, die ons deze moeilijke periode helpen te overbruggen", stelt Nijs. Gervi schrapte onmiddellijk een aantal kosten, zoals beurzen en reizen. De meeste verkopers werden tijdelijk werkloos. Nijs verwacht dat de omzet dit jaar daalt van 12 naar 10 miljoen euro. De dertig personeelsleden blijven in dienst. Na de sluiting van de zeven vestigingen schakelde Gervi over op televerkoop. Medewerkers loodsten de klant met een video door de showroom en beantwoordden vragen. Gervi leverde de bestelling aan huis. Als de installatie buitenshuis moest gebeuren, zorgde het bedrijf daar ook voor. "Zo hebben we een deel van de omzet gered", weet Nijs. "Nederlandse klanten kwamen de grens over om hun goederen op onze parking op te laden. De Vlaamse klanten moeten even wachten." Momenteel worden de bestellingen voorbereid. Nijs: "Veel mensen denken dat ze in de vakantie thuis zullen blijven en doen dat het liefst zo aangenaam mogelijk. Eigenlijk zijn we uitverkocht. Het centrale magazijn is leeg. Na de lockdown komen er uiteraard nieuwe bestellingen. Die kunnen pas in juli worden geleverd, in het beste geval." De jacuzzi's worden geleverd door het Californische Watkins Manifacturing, waarvan Gervi sinds 1984 de exclusieve verdeler is. Ze zijn goed voor 70 procent van de omzet van Gervi. De fabriek is dicht. Nijs: "Ik hoop dat ze snel weer opent, want de vraag stijgt. Misschien kunnen we het verlies van dit coronajaar op termijn nog wel compenseren." Stress heeft Nijs niet. "Voor het eerst sinds jaren is die volledig weggevallen", lacht hij. "Er zijn geen afspraken, amper vergaderingen, geen voetbal, geen beurzen, geen files, geen vakantie. Nooit heb ik het zo rustig gehad."