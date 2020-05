Foresco Packaging, een Limburgse producent van op maat gemaakte pallets en houten verpakkingen, neemt in volle coronacrisis zijn sectorgenoot Arifal over.

Met de overname van Arifal groeit Foresco Packaging uit tot een groep met een omzet van 65 miljoen euro en bijna 300 medewerkers in België en Zuid-Nederland. "We kopen bedrijven en integreren die. Zo groeien we", zegt Jan Ponnet, de gedelegeerd bestuurder van Foresco Packaging. Samen met zijn vennoot Cedric De Quinnemar is hij via het investeringsvehikel Dynamica eigenaar van de bedrijvengroep. "We hebben vestigingen in Genk, Wilrijk, Sint-Truiden, Lommel, Aarschot, Oostende en Valkenswaard. Met de overname van Arifal, een familiebedrijf met 35 werknemers en een omzet van 13 miljoen euro, komt daar een volautomatische palletsfabriek in Genk. Arifal heeft ook een site in Beringen, waar het pallets herstelt en recycleert. "We praten al sinds november met Arifal. We hebben er bewust voor gekozen die transactie te laten doorgaan. Fundamenteel zit die deal goed", stelt Ponnet. "Het gaat om twee gezonde bedrijven die allebei een buffer hebben om deze crisis door te komen. We maken van deze periode gebruik om het bedrijf te integreren en het sterker te maken. Als straks de economie weer aantrekt, kunnen we maximaal profiteren van de schaalvoordelen die al zijn gerealiseerd." Vandaag draait de productie van houten pallets en verpakkingen op ongeveer 70 procent van de maximale capaciteit. "We zijn nooit gestopt met produceren. In de eerste weken van de crisis was het heel druk, omdat onze klanten niet zonder pallets wilden vallen en gingen hamsteren. Het was echt vechten om iedereen goed te kunnen beleveren", zegt Ponnet. De ondernemer ziet de coronacrisis als een versneller voor de consolidatiegolf in zijn sector. "We zijn nu extra hard op zoek naar overnames en we gaan ook sneller in de integratie van de bedrijven. Zaken die investeringen vereisen, zoals nieuwe software en productieoptimalisaties, doen we nu. We stellen geen investeringen uit. We willen klaar zijn op het moment dat de economie heropleeft." Dat de overnameprijzen zullen zakken in deze crisistijden, is ook meegenomen. "Dat is moeilijk te voorspellen, maar het zou wel goed zijn dat de prijzen normaliseren. De waarderingen waren heel hoog opgelopen. Te hoog, denk ik", duidt Ponnet. Hij is vrij tevreden over de rol van de banken in deze crisis. "Ze begrijpen ons plan en steunen ons. Ze hebben ook aangeboden kredieten uit te stellen, al was dat in ons geval niet nodig", aldus Ponnet. Ook de aanpak van de overheid krijgt goede punten. "Al had wat meer nadruk mogen liggen op meer mensen aan het werk houden." De stress gaat Ponnet te lijf door meer te sporten. "Er is zeker meer stress", zegt hij. "Het is moeilijker communiceren, er gebeuren veel onverwachte dingen. Daardoor kan je moeilijker vooruit plannen, maar het lukt wel."