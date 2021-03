De Britse maaltijdbezorger Deliveroo heeft maandag de aangekondigde stap naar de beurs van Londen officieel afgetrapt. Er zullen zowel nieuwe aandelen worden aangeboden als bestaande aandelen van de huidige aandeelhouders.

Volgens een journalist van de Britse zender Sky News zullen er mogelijk voor meer dan 1 miljard Britse pond (bijna 1,2 miljard euro) aandelen naar de beurs worden gebracht. En de aandelen zouden mogelijk eind deze maand of begin april op de London Stock Exchange beginnen noteren.

Het in 2013 opgerichte bedrijf krijgt een zogenaamde 'dual class'-aandelenstructuur bij de beursnotering, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders. Volgens topman Will Shu van Deliveroo zorgt dit voor meer stabiliteit bij de uitvoering van de plannen voor de langere termijn. Na drie jaar zal dat verschil tussen de aandelen verdwijnen.

Deliveroo maakte maandag nog bekend dat het vorig jaar een verlies leed van 223,7 miljoen pond, tegenover een verlies van 317,3 miljoen pond in 2019. De waarde van de transacties op het platform steeg met bijna twee derde, tot 4,1 miljard pond vorig jaar. Deliveroo werkt nu naar eigen zeggen samen met 115.000 restaurants en stelt meer dan 100.000 bezorgers tewerk in twaalf landen.

De maaltijdbezorger bevestigt ook dat er een fonds komt van ongeveer 16 miljoen pond om trouwe bezorgers mee te laten profiteren van de beursgang. Naar verwachting zullen meer dan 36.000 bezorgers geld overgemaakt krijgen. Gemiddeld gaat het waarschijnlijk om zo'n 440 pond. Dat is omgerekend iets meer dan 500 euro.

De maaltijdbezorger werd bij een financieringsronde in januari door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar.

