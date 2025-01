In de haven van Antwerpen zijn de eerste twee fornuizen voor de nieuwe kraker Project One van Ineos aangekomen. Daarmee zal ethaan gekraakt worden tot ethyleen, een bouwsteen voor plastic verpakkingen, computers en textiel. De Britse chemiereus Ineos pompte al bijna 3 miljard in Project One, hoewel er nog altijd bezwaren van milieuorganisaties hangende zijn.