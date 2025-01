Dividenduitkeringen klimmen naar een record

Steeds meer bedrijven betalen steeds meer dividenden, liefst 91 miljard euro in 2023. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met Trends Business Information. Dat betekent niet dat de finale aandeelhouders al dat geld op hun rekening zien komen. Vooral de grote ondernemingen sturen die dividenden van het ene filiaal naar het andere.

Voor het boekjaar 2023 keerden 129.416 vennootschappen in België een deel van hun winst uit in de vorm van dividenden, blijkt uit een analyse van Trends en de financieel-­economische databank Trends Business Information (TBI). “Dat is een record”, meldt Pascal Flisch, analist bij TBI. “In totaal werd circa 91 miljard euro uitgekeerd. In 2019 ging het nog om 74.000 bedrijven en bijna 55 miljard euro. Alle types van bedrijven, van klein tot groot, betalen ook dividenden uit. Een kwart van de onder­nemingen met maximaal vier werknemers doet het. Bij de grootste bedrijven, vanaf duizend werknemers, loopt dat cijfer op tot meer dan een derde.”

Vlaanderen is de koploper, met ruim twee derde van de vennootschappen die ­dividenden uitkeren. Het Brussels Gewest levert geen tiende, Wallonië iets meer dan een vijfde. Ruim 26 procent van de vennootschappen in Vlaanderen die een balans neerlegden, keerde in 2023 een dividend uit. In Wallonië is dat 22 procent, in Brussel slechts 17 procent.

De helft belasting

Die forse 91 miljard euro aan uitkeringen door de bedrijven lijkt de linkse partijen in ons land gelijk te geven: het geld kan worden gehaald waar het volgens hen zit, bij de rijken. Maar dat verhaal ­verdient veel nuances.

Die 91 miljard is een simpele optelsom van wat de vennootschappen van hun winst willen uitkeren aan hun aandeelhouders. Dat betekent niet dat de ‘finale’ aandeelhouders al dat geld op hun rekening zien verschijnen. “Want in dit geval worden er in feite al twee keer belastingen betaald: aan het begin van de ketting en aan het einde”, zegt Luc De Broe, specialist in fiscaal recht en professor emeritus aan KU Leuven. “Aan het begin van de ketting betaalt een onderneming vennootschaps­belasting op haar winst. In België is het officiële tarief 25 procent. Op het dividend dat de aandeelhouder krijgt – het einde van de ketting – is bovendien 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. De onderneming houdt die op voorhand af. Opgeteld spreken we dus van zo’n 50 procent belasting op de winsten en de dividenden.”

Tussenholdings: veel dividenden, weinig cashuitkering

De overgrote meerderheid van de bedrijven in onze lijst van grootste dividendenbetalers zijn zogenoemde tussenholdings. Zij keren soms gigantische bedragen uit, maar die komen daarom nog niet bij de finale aandeelhouder terecht.

“Je mag uiteraard niet zomaar een optelsom van alle dividenden maken”, waarschuwt Luc De Broe. “Een moederholding is niet verplicht het volledige dividend dat via een tussenholding is uitgekeerd, aan de finale aandeelhouder te betalen. Zo’n tussenholding wordt weleens gezien als een fiscaal vehikel, maar dat is niet noodzakelijk zo. Grote bedrijven structureren zich op die manier.

“Neem het voorbeeld van een Amerikaanse multinational met verschillende filialen in Europa. In een van de Europese lidstaten – bijvoorbeeld België – wordt dan een tussenholding opgericht waarmee de activiteiten in de diverse Europese landen worden gecentraliseerd. Aan die tussenholding worden ook dividenden van de buitenlandse filialen in de andere Europese landen uitgekeerd, wat soms heel grote winsten kan geven op hun balansen. Die dividenden uit het buitenland worden niet belast in het land van de tussenholding, indien er al vennootschapsbelasting is betaald in het land waar het filiaal gevestigd is. In dat geval zijn het zogenoemde definitief belaste inkomsten, dat is Europese regelgeving.”

“België was tot voor enkele jaren minder aantrekkelijk om zo’n tussenholding op te richten, omdat de vrijstelling van belasting slechts gold voor 95 procent van het bedrag. Op de resterende 5 procent moest belasting worden betaald. Daarmee maakte België zich onvoldoende competitief. De vrijstelling is onder de regering-Michel naar 100 procent opgetrokken.”

Het nummer één in onze lijst is zo’n tussenholding. De bv Exxon Mobil Petroleum & Chemical haalt vooral winsten uit diverse buitenlandse filialen. In België werken er wel meer dan 1.800 mensen, en de bedrijfswinst is 800 miljoen euro. Maar het leeuwendeel van de winst kwam van een filiaal in Breda.

Ook het nummer twee, de bv InBev Belgium, haalt vooral financiële opbrengsten uit filialen in het buitenland. De moedermaatschappij AB InBev, het nummer zeven in onze lijst, keert uiteindelijk dus minder dividenden uit dan de dochter binnenbrengt.