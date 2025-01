Verzekerde schade door branden in LA loopt al op tot 30 miljard dollar

De bosbranden in de ruime omgeving van Los Angeles zullen verzekeraars al minstens 30 miljard dollar kosten. Dat berekende het kredietwaardigheidsbureau Morningstar DBRS.

Terwijl de branden in de omgeving van de Amerikaanse stad Los Angeles blijven woeden en niet onder controle geraken, wordt de gigantische impact van de ramp steeds meer duidelijk. Volgens Morningstar DBRS loopt de verzekerde schade al op tot 30 miljard dollar. Dat is het bedrag waarvoor verzekeringsmaatschappijen in principe opdraaien. De totale economische schade zou al 50 tot 60 miljard dollar bedragen.

De uitslaande branden hebben al meer dan 12.000 woningen vernield. Vaak peperdure woningen, wat mee de hoge schadebedragen verklaart. In de twee meest getroffen gebieden, Pacific Palisades en Altadena, bedraagt de gemiddelde prijs van een woning respectievelijk 3,3 miljoen en 1,2 miljoen dollar (tegen gemiddeld 800.000 dollar in heel Californië).

De ramp wordt toegeschreven aan een combinatie van twee factoren: de windsnelheden die op een gegeven moment opliepen tot 160 kilometer per uur, en de zeer lange droge periode die Californië kende. In Los Angeles had het al negen maanden niet meer geregend toen de branden begin januari uitbraken. Analisten wijzen op het effect van de klimaatverandering, waardoor uitzonderlijke weerfenomenen vaker voorkomen dan vroeger.

Woning in Californië dreigt onverzekerbaar te worden

In 2018 kostten de bosbranden in het noorden van Californië de verzekeringssector 12,5 miljard dollar. Nu zal de rekening een veelvoud bedragen. Toch denkt het kredietwaardigheidsbureau Morningstar DBRS dat de verzekeraars de crisis aankunnen. Grote Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen als State Farm en Allstate hebben de voorbije jaren hun blootstelling aan de regio afgebouwd. Ze hebben geen nieuwe polissen afgesloten en, integendeel, bestaande contracten stopgezet. State Farm zou vorig jaar nog 70.000 klanten in het getroffen gebied opgezegd hebben. Voor wie wel nog een verzekering kreeg, gingen de tarieven fors omhoog. (Lees verder onder de tabel)

Daarom waarschuwt Morningstar DBRS voor de effecten op de lokale vastgoedmarkt. Woningen in risicogebied dreigen onverzekerbaar te worden. Verwacht wordt dat verzekeraars zich verder uit de markt zullen terugtrekken, terwijl de hogere herverzekeringskosten ervoor kunnen zorgen dat een verzekeringspolis in bepaalde delen van Californië gewoon onbetaalbaar wordt – zelfs voor de betere middenklasse.

Indirecte blootstelling via noodverzekering

Indirect zullen de Amerikaanse verzekeraars wel getroffen worden door de ramp in LA via hun deelneming in het California Fair Plan. Dat is een overheidsvehikel dat een alternatief biedt voor mensen die geen brandpolis meer kunnen afsluiten bij een traditionele verzekeraar. Via die noodverzekering worden de risico’s gemutualiseerd over de verschillende verzekeringsmaatschappijen die in Californië actief zijn.

Fair Plan verzekert ongeveer 4 procent van alle woningen in Californië, goed voor een blootstelling van liefst 458 miljard dollar. In het getroffen Pacific Palisades alleen al bedraagt de blootstelling van Fair Plan bijna 6 miljard dollar. Het fonds zou echter maar enkele honderden miljoenen dollars in kas hebben om schade te vergoeden.

Volgens de Duitse herverzekeraar Munich Re bedroeg de wereldwijde schade door natuurrampen vorig jaar 320 miljard dollar. Daarvan werd 140 miljard dollar gedekt door verzekeringsmaatschappijen. Daardoor was 2024 het derde slechtste jaar in de geschiedenis inzake verzekerde schade als gevolg van natuurrampen.