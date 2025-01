Vorig jaar is Groot-Brittannië voor het eerst de belangrijkste handelspartner geworden van de Gents-Zeeuwse fusiehaven North Sea Port. De goederenoverslag is met maar liefst 26% toegenomen, waardoor Groot-Brittannië de Verenigde Staten van de eerste plaats duwt. Het herstel is opmerkelijk na de aanvankelijke impact van de Brexit.