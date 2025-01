Z-Impact Pioneers: Valérie Fornoville (Move to Happiness)

Wat maakt een ondernemer een pionier? Is het lef? Visie? Of de onwankelbare overtuiging dat zaken doen meer kan betekenen dan enkel winst maken? Z-Impact Pioneers onderzoekt deze vragen en gaat nog verder door de verhalen te brengen van gedreven ondernemers die vastbesloten zijn om maatschappelijke veranderingen te realiseren. Deze pioniers gebruiken hun bedrijven als katalysatoren voor impact, waarbij ze streven naar een evenwicht tussen planeet, mensen en profit. In elke aflevering gaat Tibbe Verschaffel (Planet B) in gesprek met inspirerende start-ups en scale-ups uit verschillende sectoren die werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Klimaatverandering, sociale inclusie, duurzame productie – niets blijft onbesproken. In deze aflevering: Valérie Fornoville (Move to Happiness)