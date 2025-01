Collectief ontslag bij farmabedrijf Novartis in Puurs

Bij het farmabedrijf Novartis in Puurs is er tussen vakbonden en directie een informatie- en consultatieproces begonnen in kader van de wet-Renault op collectief ontslag.

Het is niet de eerste herstructurering in Puurs. De vakbonden spraken eerder van een “jaarlijkse traditie”. Novartis kondigde in 2022 een grote wereldwijde herstructurering aan. Daarbij verdwenen uiteindelijk maar enkele tientallen jobs in Vlaanderen. Toen al klaagden de Belgische vakbonden over “wanbeleid” en “de derde herstructurering in vijf jaar tijd”.

De herstructurering in Puurs zal nu mogelijk 192 posities treffen, waarvan 170 posities met jobverlies, inclusief tijdelijke werkkrachten, meldt het bedrijf in een persbericht. In het kader daarvan treedt de wet-Renault in werking. Dat is de procedure die van toepassing is bij collectief ontslag. Normaal is er sprake van collectief ontslag bij grote bedrijven als er minstens 30 werknemers getroffen zijn in een onderneming met meer dan 300 werknemers. In Puurs werken zowat 1.160 mensen voor Novartis, in heel België stelt het bedrijf uit Bazel 1.750 mensen tewerk.

Novartis spreekt woensdag tegelijkertijd de intentie uit om “de productiesite in Puurs competitiever te maken en in te spelen op de veranderende productiebehoeften”. Het bedrijf investeert daartoe 40 miljoen euro. “Novartis start in 2025 een investering van 40 miljoen euro in de vestiging in Puurs om de productiecapaciteiten voor biologicals verder uit te breiden”, klinkt het.

De investering zou vooral worden gebruikt om de expertise in Puurs verder te ontwikkelen, niet alleen voor Novartis-medicijnen, maar ook voor producten van andere bedrijven. Volgens het ACV was de productiesite in Puurs lange tijd “toonaangevend”, mede door Alcon, een oud dochterbedrijf van Novartis. In 2019 werd Alcon echter afgesplitst. In ons land specialiseert Alcon zich in het maken van chirurgische pakketten voor oogoperaties.

Maar, “de vestiging in Puurs moet zich aanpassen aan de daling van de volumes in het oogzorgproductportfolio en de efficiëntiereducties als gevolg van externe factoren”, aldus de woordvoerder van Novartis. “Die factoren leiden tot hogere eenheidskosten.”

Novartis belooft transparantie in de communicatie naar de werknemers toe. “Wij zijn vastbesloten om nauw samen te werken met onze sociale partners voor een constructieve en transparante dialoog. We zullen onze werknemers van elke stap op de hoogte houden. Wij doen ons uiterste best om een aantal jobs te redden”, aldus de woordvoerder.

Voor de vakbonden komt het nieuws over de ontslagen en de investering dubbel binnen. Ze zien de investering als een lichtpunt, maar dan eentje waar de ontslagen werknemers geen boodschap aan hebben. “Bijna tweehonderd mensen, dat is een groot aantal”, zegt Paul Schoeters van de christelijke vakbonds ACV.

De zware beslissing bij Novartis zou vooral te verklaren vallen door een combinatie van dalende volumes (verkoop) en een hoge kostprijs (loonlasten en energie). “En toch is Novartis geen verlieslatend bedrijf”, aldus Danny Absillis van de socialistische vakbond ABVV. “Het is net een heel kapitaalkrachtig bedrijf.”