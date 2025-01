De grootste dividendenbetalers in ons land zijn vooral zeer bekende binnenlandse en internationale topbedrijven en multinationals. Maar die dividenden stutten vooral de bedrijfsactiviteiten. Zie hier de opvallendste bedrijven.

De top vijftig van grootste dividendenbetalers (zie ranking onderaan dit artikel) toont heel duidelijk hoe slechts een deel van de bedrijven de dividenden in cash uitkeert. Dat betekent dat een deel van de winst als een vergoeding naar de particuliere belegger gaat. Het gaat om slechts elf ondernemingen in de lijst. De grootste staat op nummer zeven: de internationale brouwer AB InBev, gevolgd door andere bekende beursgenoteerde bedrijven als GBL, Colruyt Group, KBC Ancora, Proximus, Solvay en UCB. Sommige danken hun plaats in de top vijftig aan de uitbetaling van een uitzonderlijk dividend. Bij de reder en specialist in gasvervoer Exmar mislukte een uitkoopbod in de zomer van 2023, waarna de hoofdaandeelhouder, de familie Saverys, besliste een uitzonderlijk dividend uit te keren.

Toch betekent een uitzonderlijke dividenduitkering niet per definitie dat de aandeelhouders extra cash op hun rekening zien komen. Op de vierde plaats vinden we de vennootschap nv Xtrion. Die is in handen van het echtpaar Françoise Chombar en Rudi De Winter. Zij stonden aan de wieg van de beursgenoteerde chipproducenten Melexis en X-Fab, waarvan Xtrion telkens een grote aandeelhouder is. De vennootschap Xtrion keerde voor 2 miljard euro dividenden uit aan twee andere familiale vehikels, die op hun beurt geen dividenden uitkeerden. Chombar en De Winter zagen dus niks op hun rekening verschijnen. De operatie past in een herstructurering van de familiale belangen.

De sterke filialen stutten de zwakke

De grote meerderheid van de bedrijven in onze top vijftig van dividendenbetalers keert helemaal geen cash uit aan de finale aandeelhouders. De lijst bevat veel Belgische filialen van buitenlandse bedrijven. Meestal gaat het om zogenoemde tussenholdings die de winsten van verschillende dochterondernemingen verzamelen (zie ook Dividendenuitkeringen klimmen naar een record). Die winsten worden gebruikt voor onder meer investeringen en af­betalingen van leningen door de bedrijvengroep.

Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information, vindt dat niet noodzakelijk een goede zaak. “Het moederbedrijf kan veel dividenden eisen van zijn filialen, en uiteindelijk slechts weinig of geen dividenden uitkeren aan de finale aandeelhouders. De rol van de moeder of de holding is nu eenmaal het groeperen en dus de versterking van de financiële middelen van een groep filialen. Het verzamelen van dat geld in één centrale entiteit gebeurt onder meer via dividendenuitkeringen. Vervolgens bepaalt de holding wat ze daarmee wil doen. Veel moederbedrijven gebruiken dat geld ter ondersteuning van slecht presterende dochters. Ze maken de kassa van hun sterke filialen leeg en compenseren daarmee de tekorten in hun zwakke filialen.”

Belgische winsten naar het buitenland

Een derde categorie in onze top vijftig toont tegelijk de zwakte en de sterkte van ons land. Buitenlandse eigenaars krijgen gulle dividenden via hun goed presterende dochters in België. “Dan komen we bij de discussie over het leeghalen van België”, zegt Luc De Broe, een specialist in fiscaliteit en professor emeritus aan KU Leuven. “Ons land herbergt zeker nog mooie en sterke bedrijven, maar veel van die kroonjuwelen zijn niet langer in Belgische handen.”

In onze lijst vinden we daarvan enkele treffende voorbeelden. BNP Paribas Fortis keerde 2,85 miljard euro aan dividenden uit in 2023, maar dat geld ging richting Parijs. Sinds het boekjaar 2020 gaat het zelfs om ruim 9,4 miljard euro.

Het nummer drie in de lijst is de nv BASF Antwerpen. Het belangrijke filiaal in de strategisch gelegen haven van Antwerpen stut de Duitse moeder, die het al enkele jaren moeilijk heeft. Het dividend vanuit Antwerpen lag met 3,42 ­miljard euro hoger dan het dividend van de hele groep BASF (circa 3 miljard euro). De voorbije twee boekjaren vloeide bijna 8 miljard euro aan dividenden vanuit Antwerpen naar de hoofdzetel in Ludwigshafen. De nettowinsten waren aanzienlijk lager dan het dividendenbedrag.

Nog een sector waarin België uitmunt, is geneeskunde. De nv Janssen Pharmaceutica in Beerse is een van de sterkhouders van het Amerikaanse beursgenoteerde J&J. De bedrijfswinst van Janssen Pharmaceutica van ruim 2 miljard euro is vooral het resultaat van de activiteiten in België. De dividenden – ruim 1,3 miljard euro in 2023 – vloeien naar aandeel­houders in de Verenigde Staten.

Nog zo’n parel is Mastercard Europe SA. De vennootschap in Waterloo regelt onder meer het elektronisch betaalverkeer en is ook de grootste betaler van vennootschapsbelasting in ons land. Maar de riante dividendenstroom van de zeer winstgevende onderneming stroomt alweer naar de Amerikaanse moeder.