Zeven Nederlandse overnamekandidaten op de beurs van Amsterdam

Door de economische onzekerheid en de fors gestegen marktrente bevindt de wereldwijde fusie- en overnamemarkt zich op een tienjarig dieptepunt. Op de beurs van Amsterdam lijkt er nog genoeg ruimte voor fusies en overnames.

Alleen dit jaar al is bekend geworden dat acht kleinere Nederlandse bedrijven van de beurs verdwijnen. Dat is maar liefst 6 procent van de 131 noteringen. Euronext Amsterdam verwacht dat die trend zal aanhouden. Dat is geen fijn nieuws voor het beursbedrijf, dat al bijna anderhalf jaar wacht op een nieuwe beursintroductie. Beleggers Belangen selecteert jaarlijks een rijtje overnamekandidaten voor het nieuwe jaar. Lucas Bols en Ordina, waar dit jaar biedingen op zijn geweest, stonden vorig jaar al op de lijst. Zeven kandidaten van vorig jaar zijn nog wel allemaal genoteerd, maar daarvoor geldt: wat niet is, kan komen. Het betrof ABN AMRO, B&S, Fastned, Just Eat Takeaway, TKH, Vopak en Wereldhave. We geven u ook een aantal nieuwe namen, in alfabetische volgorde.

1. Allfunds

Het Spaanse Allfunds, een onlineplatform voor beleggingsfondsen, is al meerdere keren het onderwerp van overnamepogingen en -geruchten geweest. Nog voor de beursgang in april 2021 zou Deutsche Börse een poging hebben gewaagd, maar Allfunds zou het bod te laag hebben bevonden. Een bod van Euronext afgelopen februari ketste eveneens af. Euronext bood 5,69 euro per aandeel plus 0,04059 per aandeel Euronext, wat neerkwam op een prijs van circa 8,75 euro per aandeel, ruim onder de beursgangprijs van 11,50 euro per aandeel. Inmiddels noteert het aandeel Allfunds op vrijwel de helft van de beursgangprijs.

Anderhalve maand geleden berichtte de Spaanse zakenkrant Vozpopuli dat het bedrijf strategische opties zou onderzoeken en daarvoor Goldman Sachs in de arm had genomen. Daar is nooit meer iets van vernomen. Toch lijkt Allfunds op de radar te staan van bepaalde partijen. Het fintechbedrijf heeft zeker groeimogelijkheden en beschikt over een sterke marktpositie in een versnipperde markt.

2. Brunel

De eeuwige overnamekandidaat Brunel kreeg onlangs een tik op de beurs, omdat de detacheerder last heeft van vertragingen bij offshore windenergieprojecten en de uitstel van een groot infrastructuurproject in de regio van het Midden-Oosten en India.

Maar over het algemeen is het bedrijf behoorlijk ongevoelig voor de economie en beschikt het over veel prijskracht. Daar komt bij dat Brunel geen schulden en een sterk kasgenererend vermogen heeft. Voor de langere termijn ziet het er allemaal gunstig uit. Oprichter Jan Brand (74) bezit nog altijd 60 procent van de aandelen. In een recent interview dat Beleggers Belangen onlangs had met de CEO Jilko Andringa kwam naar voren dat Brand zijn belang niet zomaar opgeeft. Gezien zijn leeftijd zal hij wellicht toch gevoelig zijn voor een mooi bod. Brunel kan zeker een goede aanvulling zijn voor grote uitzendorganisaties of private equity.

3. Heijmans

De bouwmaatschappij Heijmans wordt geraakt door de vastzittende Nederlandse woningmarkt. Maar het concern weet dat goed te compenseren door opdrachten in de infrastructuurmarkt. Daar zit steeds meer werk bij dat inspeelt op de klimaatverandering en de energietransitie. Denk aan dijkverzwaring en de aanleg van elektriciteitsnetwerken.

Het fonds wordt laag gewaardeerd, maar heeft veel potentieel. De overname van Van Wanrooij geeft Heijmans veel groeimogelijkheden in de woningmarkt, zeker als die beter gaat draaien. Het feit dat het geschil met TenneT in het voordeel van Heijmans is uitgepakt, neemt ook een deel van het risico weg. Het zou ons niet verbazen als een partij als HAL een keer op de stoep staat om het goed lopende en geleide Heijmans over te nemen en samen te voegen met het eveneens ingelijfde bouwbedrijf Van Wijnen. HAL heeft eveneens posities in bouwmaterialen en hypotheekverstrekking.

4. Kendrion

De koers van de elektromagnetenfabrikant Kendrion heeft alleen dit jaar al bijna 30 procent ingeleverd. Het bedrijf ziet vooral de markt voor industriële remmen onder druk staan. Zo is er minder vraag vanuit de offshore windmarkt en de industriële automatisering, zoals de robotindustrie.

Kendrion beschikt over sterke marktposities. Dat kon niet voorkomen dat de nettowinst over het derde kwartaal fors afnam. Kendrion zet met zijn productarsenaal vol in op de verschuiving naar schonere energiebronnen. Dat is een langetermijnverhaal. De koers staat waarschijnlijk ook onder druk vanwege de hoge schuldgraad (financiële schuld/ebitda) van 2,9. Kendrion verwacht dat de nettoschuld de komende tijd flink omlaag kan.

Eerder dit jaar vergrootte Teslin zijn belang in Kendrion van 15,1 naar 21,3 procent en Kempen Capital Management van 6 naar 10 procent. Achteraf gezien tegen een te hoge koers, maar die partijen zouden een overname kunnen forceren. De beurswaarde van Kendrion bedraagt nog maar 170 miljoen euro, een beetje lager dan de boekwaarde van 176 miljoen euro. De topman Joep van Beurden klaagde in de media al vaker over de toegenomen regeldruk en kosten van de beursnotering.

5. Sligro

Het familiebedrijf Sligro heeft het afgelopen jaar zijn positie in België vergroot en veel geld geïnvesteerd in informatietechnologie. Dat proces is bijna afgerond, waarna de voedingsgroothandel volop kan profiteren van de schaalvoordelen. De markt zit wel tegen, waardoor de resultaten en de beurskoers onder druk staan. Het concern denkt niettemin de komende jaren de marge flink te kunnen verhogen en wil na 2025 verder internationaliseren.

Het is de vraag of Sligro buiten de beurs om niet beter aan zijn expansie kan werken. CEO Koen Slippens ziet de toegenomen regelgeving ook steeds meer als een nadeel van de beursnotering. Een koper kan tegen relatief lage kosten snel verder opschalen. De familie Slippens bezit nog bijna 34 procent van de aandelen, NN en APG hebben elk een belang van 10 procent.

6. Van Lanschot Kempen

Nog zo’n eeuwige overnamekandidaat is de vermogensbeheerder Van Lanschot Bankiers (VLK). Het bedrijf is de oudste nog onafhankelijke private bank van Nederland met 133,6 miljard euro onder beheer. De markt voor vermogensbeheer zit al veel langer in een consolidatiefase.

Een aantrekkelijke eigenschap van VLK is de sterke balans. De zogeheten CET1-ratio lag aan het einde van het derde kwartaal op 18,9 procent. Dat is ruim boven de eigen doelstelling van 15 procent. Midden dit jaar lag de ratio nog op 21,6 procent, maar die daling kan volledig worden toegeschreven aan de aanstaande kapitaalteruggave van 2 euro per aandeel (ex-datum 19 december). Weet de bank de CET1-ratio eind dit jaar boven 17,5 procent te handhaven, dan zal er waarschijnlijk ook volgend jaar een extra kapitaaluitkering volgen. Dat maakt het bedrijf interessant.

Wel liggen de kosten bij VLK te hoog. De cost/income-ratio lag midden dit jaar op 74,5 procent, boven de eigen doelstelling van 70 procent. Gezien de persoonlijke aanpak is het lastig de kosten omlaag te brengen. Een koper kan daar wellicht wat hardere keuzes in maken en zo het rendement verder opkrikken.

De familie van wijlen Dik Wessels bezit via Romij BV 10,05 procent van de aandelen en de familie Van Lanschot heeft nog 9,76 procent van de stukken via LDDM Holding BV.

7. Vastned

De winkelvastgoedspeler Vastned zit in een lastige positie. Het fonds dat een verzameling losse winkelpanden bezit in toonaangevende winkelstraten in Nederland (42%), Frankrijk (29%), België (23%) en Spanje (6%), moet over twee jaar 80 procent van de schuld herfinancieren. Dat zal tegen fors hogere rentes gebeuren. Operationeel draait de maatschappij nog altijd goed, maar vanaf 2025 wordt ze ook geraakt door de afschaffing van het fiscaal vriendelijke regime. Na een strategisch onderzoek is gebleken dat verkoop van een deel van de portefeuille de meeste waarde toevoegt voor alle belanghebbenden.

Met een koers die ruim 50 procent onder de boekwaarde ligt, is een kapitaalverhoging niet echt een optie. Onlangs verkocht Vastned een paar panden boven de boekwaarde, maar grote stappen zijn noodzakelijk. Drie aandeelhouders hebben hun posities uitgebreid en hun stembeleid onderling afgestemd. Samen bezitten ze 16,78 procent van de aandelen. Aat van Herk houdt nog altijd een kwart van de stukken aan. Als de losse verkoop van panden te langzaam gaat, komt een overname van heel Vastned al snel in zicht. Een koper die het financieringsprobleem oplost, zou een interessante deal kunnen sluiten.