Beursgenoteerd biotechbedrijf Oxurion legt de boeken neer

Het Leuvense beursgenoteerde biotechbedrijf Oxurion, het gewezen Thrombogenics, vraagt het faillissement aan. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Het bedrijf zet de werkzaamheden stop na tegenvallende resultaten van een nieuwe behandeling voor een oogziekte bij diabetici. “Gezien deze resultaten en de lage cashpositie is beslist de nodige stappen te nemen om het faillissement aan te vragen”, aldus het bedrijf maandagochtend.

Oxurion werkte aan een medicijn tegen macula-oedeem bij diabetespatiënten. Maar de behandeling – THR-149 – blijkt niet beter te werken dan een bestaand geneesmiddel, zo zegt CEO Tom Graney. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

THR-149 was nog het enige medicijn waar Oxurion onderzoek naar deed.

Bel20

Oxurion is vandaag niet meteen een bekende naam, maar de voorganger Thrombogenics maakte in 2013 even deel uit van de Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs. Het oogmedicijn Jetrea loste echter niet de verwachtingen in en de beurskoers ging fors achteruit. In 2018 vervelde Thrombogenics tot Oxurion.

Het aandeel Oxurion is maandag geschorst op de beurs.