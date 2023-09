Biocartis-aandeelhouders zijn hun geld kwijt

Er komt een drastische schuldherschikking bij het Mechelse biotechbedrijf Biocartis, waarbij de beursgenoteerde holding wordt geliquideerd. Voor de aandeelhouders rest “naar verwachting niets”, aldus het bedrijf.

Biocartis is een producent van moleculaire testen, waarmee verscheidene soorten van kanker kunnen worden opgespoord. Het heeft daarvoor ook een eigen diagnostisch toestel: Idylla. Het biotechbedrijf zit echter al geruime tijd in slechte financiële papieren, met een schuld van meer dan 150 miljoen euro. Zelf verwijst het bedrijf naar de moeilijke marktomstandigheden, de balans en de snelheid waarmee het bedrijf kapitaal verbrandt. Externe financiering is hierdoor “onbereikbaar” geworden, geeft het bedrijf toe.

Dinsdag maakte het bedrijf een grote schuldherschikking en herkapitalisatie bekend. Er wordt voor 132 miljoen euro aan schuld afgebouwd, en er komt voor 40 miljoen euro aan extra kapitaal. Dat moet de nodige middelen verschaffen om het bedrijf te financieren tot eind 2024. Tegen dan zou het ook qua bedrijfsresultaten break-even moeten draaien. De nettoschuld na de hele operatie zal ongeveer tot nul zijn herleid.

Slecht voor beleggers

Dat betekent wel dat de ‘gewaarborgde schuldeisers’ eigenaar worden van de operationele dochterondernemingen van Biocartis. De beursgenoteerde holding wordt geliquideerd. Wat rest is een ‘New Biocartis’. “Ik ben ervan overtuigd dat, onder de nieuwe, geherkapitaliseerde holding en in combinatie met de operationele reorganisatie die nu wordt afgerond, het overlevende bedrijf onder nieuw eigendom in staat zal zijn om onze weg naar een financieel gezond en duurzaam bedrijf voort te zetten”, wordt CEO Roger Moody geciteerd in een persbericht.

Voor de aandeelhouders is er minder goed nieuws. “Aandeelhouders van Biocartis Group NV zullen geen uitkering ontvangen uit de uitoefening van zekerheidsrechten en zullen naar verwachting niets ontvangen op het moment van de liquidatie”, klinkt het. Dat geldt ook voor houders van een ongedekte obligatie die in 2027 vervalt ter waarde van 16 miljoen euro. Ook die interesten en vorderingen worden tot nul herleid.

Belastingbetaler bedot

Biocartis was in de eerste jaarhelft goed voor 29,6 miljoen aan opbrengsten, of 11 procent meer dan een jaar eerder. Netto rest evenwel een verlies van meer dan 31 miljoen euro. De financiële schuld is opgelopen tot meer dan 152 miljoen euro.

Een van de aandeelhouders is – aldus de website van Biocartis – de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij FPIM. De overheidsholding bezit 7,18 procent van de aandelen. Met andere woorden: ook de belastingbetaler scheurt zijn broek aan Biocartis. Nog in het kapitaal: investeringsmaatschappijen als Invesco, Credit Suisse, Heights Capital Management en Johnson & Johnson Innovation. Andere institutionele en particuliere beleggers bezitten 69,66 procent van de aandelen.

