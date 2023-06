Nasdaq op weg naar recordkoers: ‘Bij aantal bedrijven al te laat om in te stappen’

De Amerikaanse techbeurs Nasdaq koerst ongeveer 30 procent hoger sinds begin dit jaar. De index nadert daarmee zijn beste halfjaar sinds de tweede helft van 1999 (+51 procent). Techaandelen zijn weer helemaal in zwang. Wat stimuleert hun populariteit in economisch onzekere tijden? “Er spelen verschillende dingen mee”, stelt beursanalist Tom Simonts (KBC).

Eerst de nuchtere observatie dat de performance van de Nasdaq-index eigenlijk gedragen wordt door een handvol titanen van de sector. “Centraal staat de indexdrift: bij dat fenomeen worden de grote spelers alleen groter. Zo trekken ze de volledige index hoger, maar dat geeft een vertekend beeld”, aldus Tom Simonts, senior financial economist van KBC. “Onderliggend is het kerkhof niet leeggelopen. De kleintjes – denk aan e-commerce, producenten van ev-batterijen, fintechbedrijven (bijvoorbeeld het buy-now-pay-later-segment) – blijven worstelen.”

Generatieve artificiële intelligentie

Nvidia is de blikvanger aan de kant van de plusjes. De aandelenkoers van het chipbedrijf ging er dit jaar met maar liefst 170 procent op vooruit. De hype rond generatieve artificiële intelligentie (ChatGPT) heeft daar veel mee te maken. “Nvidia’s chips voor datacenters focussen op artificiële intelligentie en daar wordt nu enorm in geïnvesteerd”, liet Siddy Jobe van Econopolis daarover eerder op deze site optekenen. “Dat gebeurt onder meer door de grote aanbieders van clouddiensten, zoals Microsoft en Google, en door andere internetbedrijven, zoals Meta Platforms, het bedrijf achter Facebook en Instagram.”

AMD, Marvell Technology en Palo Alto Networks zijn de andere succesvolle klimmers in het peloton. “Eerder dit jaar klonk het nog dat de grote ontslagrondes in de techindustrie die bedrijven parten zouden spelen”, zegt Simonts. “Nu is duidelijk geworden dat dat niet zo is: de focus op winstgevendheid en efficiëntie heeft Meta, Microsoft en Google bepaald geen windeieren gelegd.” De besparing op “foliekes” – zoals Simonts het omschrijft – en het feit dat techgiganten probleemloos prijsverhogingen van hun abonnementen kunnen doorvoeren (“of gaan bedrijven ineens hun abonnementen van alle Microsoft-producten opzeggen?”) kunnen aandelenbeleggers gunstig uitpakken.

Opvallend is dat ook Tesla goed boert op de beurs, ondanks een bijzonder zwakke periode vorig jaar, toen CEO Elon Musk zich op de overname van Twitter richtte. “Op de een of andere manier wordt Tesla weer een hip aandeel, hoewel de marges aan het dalen zijn”, weet Simonts. “Musk doet het op ongeveer alle niveaus goed, maar hoe hij het doet – dat is voer voor controverse. Hij is er wel in geslaagd dat bedrijf op die manier op te zetten dat het grotendeels onafhankelijk is van toeleveranciers.”

De vijf grootste Amerikaanse aandelen (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon en Nvidia) zijn nu goed voor bijna een kwart van de kapitalisatie van de breed samengestelde S&P 500-index (totale market cap: een slordige 36 biljoen dollar).

Federal Reserve

Het Amerikaanse rentevooruitzicht wordt algemeen gezien als de aanjager van de bigtechrally. Beleggers denken namelijk dat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve woensdag een pauze inlast, na de grootste renteverhoging in vier decennia. Opgeschroefde intrestvoeten duwen de huidige waarde van toekomstige winsten omlaag, en net met het oog op de toekomst stappen beleggers in groeiaandelen als tech.

Gerelateerd is dat andere r-woord: zo verwachten nogal wat economen spoedig een recessie in ‘s werelds grootste economie. En in dat licht heerst meer en meer het besef op de markten “dat de cashflow van veel techbedrijven recessiebestendig is”, weet Simonts. “Algemeen weten we dat de economie in 2023 en 2024 maar een beetje gaat groeien, if anything. En wat doen beleggers dan? Ze zoeken naar groei in techbedrijven, die safe havens kunnen worden.”

Aanzuigeffect

Toch groeien de bomen niet tot de hemel, waarschuwt nog de financieel econoom. “De stijging is wel heel hard gegaan. Je krijgt nu een aanzuigeffect – iedereen wil weer in tech zijn. Maar een aantal bedrijven staat wel heel hoog. Waarschijnlijk is het te laat om alsnog in te stappen”, concludeert Simonts.

