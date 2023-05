Het geheim van beurslieveling Nvidia: ‘Een jaar voorsprong op de concurrentie’

De chipproducent Nvidia kroont zich tot winnaar in de beursbonanza rond artificiële intelligentie. Het verbaast met zeer sterke cijfers en nog straffere vooruitzichten. “Voor het volgende kwartaal verhoogt Nvidia de vooruitzichten tot 11 miljard dollar. Dat is maar liefst 4 miljard meer dan de verwachtingen”, zegt fondsenbeheerder Siddy Jobe van de vermogensbeheerder Econopolis.

Wanneer de Amerikaanse beurzen vandaag openen, zal Nvidia wellicht een vliegende start nemen. Gisteren maakte de Amerikaanse chipproducent de resultaten bekend van het eerste kwartaal, dat loopt tot 30 april. De kwartaalomzet bedroeg meer dan 7 miljard dollar. Dat kwam vooral door de recordomzet van 4,28 miljard uit de verkoop van chips voor datacenters. Bovendien maakte het ook bekend dat het de omzetdoelstelling voor het lopende kwartaal fors hoger zet, naar 11 miljard. Analisten hadden op 7 miljard gerekend. “Het is ongezien dat een bedrijf de vooruitzichten zo fors bijstelt”, zegt Siddy Jobe van Econopolis. Hij leidt het fonds Exponential Technologies bij de vermogensbeheerder.

“De verwachtingen waren al redelijk hoog gespannen voor de resultaten en de vooruitzichten. Het is met vlag en wimpel over die lat gesprongen. Bovendien stelt het niet alleen voor het lopende kwartaal de verwachtingen bij. Het geeft ook aan dat het fors meer ingekocht heeft om ook in de tweede jaarhelft aan de fors gestegen vraag te kunnen voldoen. Zijn chips voor datacenters focussen op artificiële intelligentie en daar wordt nu enorm zwaar in geïnvesteerd. Dat gebeurt onder meer door de grote aanbieders van clouddiensten, zoals Microsoft en Google, of andere internetbedrijven, zoals Meta (Facebook/Instagram). Daarnaast zijn er nog grote bedrijven in de meer traditionele sectoren, zoals de autosector of de gezondheidszorg, die werken aan nieuwe toepassingen. Er is gewoonweg een enorme honger naar chips die krachtig genoeg zijn om artificiële intelligentie te trainen en uit te laten voeren.”

Waarom komen die bedrijven massaal uit bij Nvidia?

SIDDY JOBE. “Nvidia is een pionier in een speciaal type computerchips. Die zijn geoptimaliseerd om parallelle processen te draaien, waardoor ze meer rekenkracht hebben. Oorspronkelijk werden die chips vooral gebruikt voor grafische kaarten voor pc’s, om computerspellen te kunnen draaien. Nu blijken die chips ook zeer geschikt te zijn voor het ontwikkelen van software met artificiële intelligentie.”

“Nvidia is niet de enige aanbieder, maar heeft als pionier zeer veel expertise opgebouwd en daardoor ook het beste aanbod. Bovendien heeft het ook een zeer goed productienetwerk opgebouwd waardoor het ook op grote schaal kan produceren. Men gaat ervan uit dat Nvidia ongeveer een jaar voorsprong heeft op de concurrentie. De enige die Nvidia een beetje op de hielen zit, is AMD.”

Kan Nvidia nog even rondsurfen op de hype rond AI?

JOBE. “Artificiële intelligentie is een megatrend zoals het internet rond de jaren 2000 en smartphones rond de jaren 2010 dat waren. Telkens traden er grote spelers op de voorgrond. En in het tijdperk van artificiële intelligentie, dat zeker nog vijf tot tien jaar zal duren, zal Nvidia een dominante rol spelen omdat het in zo’n sterke positie zit om de expertise te valoriseren.”

“Maar Nvidia surft niet alleen mee op de golf van artificiële intelligentie. De andere belangrijke divisie is die van grafische kaarten voor pc’s. In vergelijking met een jaar geleden kende die een terugval, maar dat is omdat het net in de overgang zat naar een nieuwe generatie grafische kaarten. Het heeft pas in oktober zijn nieuwe gamingchip gelanceerd en die is enorm populair. Kwartaal op kwartaal was de omzet al met 22 procent gegroeid en het komende jaar zal dat nog doorzetten. Men verwacht een groei van 40 procent. Nvidia groeit dus overal.”

Nvidia was al een populair aandeel wegens de boom in artficiële intelligentie. Zien beleggers het als een veiligere gok? Beter investeren in de tools die toepassingen met artificiële intelligentie mogelijk maken, want de toepassingen met AI zelf kunnen nog altijd floppen?

JOBE. “Het is altijd nuttig om in het begin van zo’n grote golf te kijken naar spelers die cruciaal zijn in de onderliggende infrastructuur, naar de mensen die de houwelen en de hamers leveren. In de toekomst zullen er nog veel andere kansen komen. Artificiële intelligentie is geen eendagsvlieg.”