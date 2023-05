Vopak trekt jaarprognose op

De vraag naar tankopslag zit in de lift. Voor olie zijn de marktomstandigheden duidelijk verbeterd en de chemicaliënafdeling profiteerde van contractvernieuwingen. Daardoor steeg de omzet van Vopak met 1,8 procent tegenover het vierde kwartaal van vorig jaar en met 11,6 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2022. De bedrijfswinst ligt op jaarbasis 34 procent hoger, en bovenal 13 procent boven de analistenconsensus.

De strategie om de terminalbasis voort te laten groeien, samen met een versnelling richting nieuwe energiebronnen en duurzame grondstoffen, loont. De vermelde contractvernieuwingen geven ook meer inzicht in de vooruitzichten voor het volledige jaar. Niet alleen zijn de verwachtingen voor het eerste kwartaal geklopt, de jaarprognose kunnen ook worden opgetrokken.

Vorig jaar haalde Vopak een onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) van 887,2 miljoen euro. Voor dit jaar mikte de bedrijfsleiding aanvankelijk op 910 tot 950 miljoen euro, maar na de sterke jaarstart wordt de prognose opgetrokken tot boven 950 miljoen. Vorig jaar begon nog heel aarzelend met een bezettingsgraad van 83 procent voor de terminals in het eerste kwartaal. In het laatste kwartaal van vorig jaar was die al opgelopen tot 90 procent, en in de eerste drie maanden van dit jaar tot 92 procent. Vooral de afdelingen Europa & Afrika en Azië & Midden-Oosten wisten de bezettingsgraad op te drijven.





Conclusie

Wegens de operationele verbeteringen en de hogere jaarprognose betekent de oplopende koers bij het Vopak-aandeel nog niet dat een adviesverlaging zich opdringt. De waardering van het aandeel is dan ook nog steeds niet excessief met een koers-winstverhouding van iets meer dan 14, een verwachte koers-winst van 11,5 voor 2023 en een dividendrendement dat nog steeds in de buurt van 4 procent ligt. We behouden dan ook ons positieve advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 34,86 euro

Ticker: VPK NA

ISIN-code: NL0009432491

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 4,38 miljard euro

K/w 2022: 14

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: +36%

Koersverschil sinds jaarbegin: +25%

Dividendrendement: 3,8%