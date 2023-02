TotalEnergies krijgt geen loon naar werken

De uitzonderlijk gunstige samenloop van omstandigheden in 2022 is niet voor herhaling vatbaar, maar ook dit jaar zal TotalEnergies sterke resultaten neerzetten.

Beleggers houden er ook rekening mee dat het uitzonderlijk mooie liedje van 2022 niet kan blijven duren. In het vierde kwartaal van vorig jaar zat er al verval op de resultaten, in het spoor van een lagere olie- en aardgasprijs. Dat impliceert niet dat de resultaten dit jaar zullen imploderen. De olieprijs houdt wellicht stand rond of boven 80 dollar per vat. De vertraging van de wereldeconomie weegt op de vraag, maar daartegenover staat de heropening van de Chinese economie. De OPEC-leden tonen ook een volgehouden productiediscipline om de prijzen boven 80 dollar per vat te houden. De aardgasprijzen hebben de voorbije maanden een duik gemaakt, maar TotalEnergies verwacht aanhoudend krappe aardgasmarkten, omdat een beperkte toename van het lng-aanbod het moeilijk zal hebben om de stijgende lng-vraag uit Europa en China op te vangen. Ook de raffinagemarges blijven op een vrij hoog niveau, zeker nu Europa de invoer van Russische distillaten bant. Op basis van die verwachtingen is dit jaar nog altijd een winst van 8 tot 10 euro per aandeel mogelijk.

Om de winst op lange termijn te beschermen, investeert het bedrijf vooral in hernieuwbare energie en lng-productiecapaciteit. Daar ligt nog veel werk op de plank. Groene elektriciteit was vorig jaar goed voor 1 miljard dollar aan cashflow op een groepstotaal van 47 miljard. Die bijdrage is dus nog beperkt. De productie van lng leverde 9 miljard dollar cashflow op, maar lng is in principe een transitietechnologie die op lange termijn aan belang zal verliezen. De bulk van de winst komt dus nog altijd van fossiele brandstoffen, maar gezien de klimaattransitie tijd vergt, heeft ook TotalEnergies nog tijd om zijn business te heroriënteren. Dit jaar gaat ongeveer een derde van het investeringsbudget van 16 tot 18 miljard dollar naar hernieuwbare energie en groene moleculen. In 2023 moet de elektriciteitsproductie met 30 procent stijgen.

TotalEnergies gaat met een sterke balans de transitie in. De royale cashflows van 2022 lieten toe zowel 16 miljard dollar te investeren, als 14,5 miljard dollar schulden af te betalen, als 17 miljard dollar uit te keren aan de aandeelhouders via dividenden en de inkoop van aandelen. De nettoschuld is gedaald tot 7 procent van het eigen vermogen. Ook dit jaar belooft het bedrijf een aantrekkelijke vergoeding voor de aandeelhouders met een dividend van 2,96 euro per aandeel. Een extra dividend is mogelijk als de prijzen opnieuw uitzonderlijk hoog worden.





Conclusie

De beurskoers reageert al een tijd onderkoeld op de verbluffende resultaten die het bedrijf neerzet. De uitzonderlijk gunstige samenloop van omstandigheden in 2022 is niet voor herhaling vatbaar, maar ook dit jaar zal TotalEnergies sterke resultaten neerzetten. De lange schaduw van de klimaattransitie belet echter een herwaardering van het aandeel. De vergoeding voor de aandeelhouders is aantrekkelijk. Het advies blijft houden.

Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 59 euro

Ticker: TTE

ISIN-code: FR0000120271

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 154 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2022: 8

Koersverschil 12 maanden: +14%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1,5%

Dividendrendement: 5%