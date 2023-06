Tip van de week: Thermo Fisher

Voor Thermo Fisher Scientific (TMO) was de coronapandemie een zegen. Het Amerikaanse lifesciencesconcern zette de afgelopen jaren miljarden dollars om met de verkoop van coronatesten en materialen en instrumenten voor de ontwikkeling van coronavaccins. Thermo Fisher mikt op een autonome omzetgroei van 7 tot 9 procent.

Mede dankzij die ‘coronabonus’ kon Thermo Fisher zijn marktpositie nog verbeteren met de overname van PPD, een contract research organisation, voor ruim 17 miljard dollar. PPD organiseert en begeleidt klinische studies naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en maakt nu deel uit van de divisie Laboratory Products & Biopharma Services. Die is goed voor een jaaromzet van 22,8 miljard dollar, zowat de helft van de omzet van Thermo Fisher, en een bedrijfswinstmarge (ebit-marge) van 13 procent.

Biofarmabedrijven besteden niet alleen de begeleiding van klinische testen uit aan bedrijven als Thermo Fisher, maar ook de productie van ingrediënten voor of zelfs de productie van medicijnen. Ook die activiteiten vallen onder Laboratory Product & Biopharma Services, net als de verkoop van flacons, reageerbuizen en pipetten aan laboratoria.

De op een na grootste divisie is Life Sciences Solutions, goed voor bijna 12 miljard dollar omzet en een ebit-marge van liefst 36 procent, de hoogste van de groep. De divisie produceert onder meer reagens, wegwerpbioreactoren, celkweekmedia en producten voor genetisch onderzoek. De overige divisies, Analytical Instruments en Specialty Diagnostics, zijn kleiner. Analytical Systems haalt met de verkoop van onder meer spectrometers en elektronenmicroscopen een jaaromzet van 6,8 miljard dollar en een ebit-marge van 24 procent. Specialty Diagnostics realiseert een ebit-marge van 22 procent op 4,4 miljard dollar omzet met de verkoop van diagnostische testen en testapparatuur.

Thermo Fisher is actief in een markt van 240 miljard dollar, die volgens het bedrijf met 4 tot 6 procent per jaar groeit. Het bedrijf wil marktaandeel blijven winnen en rekent op de langere termijn op een autonome omzetgroei van jaarlijks 7 à 9 procent. De ebit-marge moet met 0,4 à 0,5 procent verhogen. Dat alleen al moet voor een jaarlijkse ebit-groei van 10 procent zorgen. Bovendien investeert Thermo Fisher de komende vijf jaar nog eens 75 miljard dollar. Zo’n 60 tot 75 procent daarvan gaat naar overnames, de rest is voor de aandeelhouders, vooral in de vorm van aandeleninkoop maar ook dubbelcijferige dividendverhogingen.

Op de beleggersdag eind mei bevestigde het bedrijf op koers te zijn om zijn doel van 50,2 tot 52,2 miljard dollar omzet en 31,54 tot 32,34 dollar winst per aandeel tegen 2025 te halen. Ook de doelen voor het lopende jaar bleven overeind. Toch bleef het aandeel ook na de beleggersdag onder druk staan, door de toegenomen onzekerheid in de sector. Eind april en eind mei gaven twee concurrenten, Agilent Technologies en Danaher, een omzetwaarschuwing. Thermo Fisher-topman Marc Casper verklaarde op de beleggersdag dat hij vasthoudt aan de verwachte groei van de eindmarkten, maar dat die prognose aan de realiteit van alle dag wordt aangepast. Sommige analisten interpreteerden dat als een opstapje naar een verlaging van de verwachtingen voor 2023 bij de presentatie van de tweedekwartaalcijfers eind juli.





Conclusie

De winstverwachting voor 2023 bedraagt 23,55 dollar. Dat levert een koers-winstverhouding van 22 op. Daarmee staat de waardering van het aandeel, die tijdens de coronacrisis tot ruim 30 opliep, weer op het niveau van medio 2019. Voor de lange termijn staat het bedrijf er goed voor, veel beter nog dan voor de coronacrisis. Het aandeel is dan ook een sectorfavoriet en koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 527,42 dollar

Ticker: TMO US

ISIN-code: US8835561023

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 203,44 miljard dollar

K/w 2022: 25

Verwachte k/w 2023: 22

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 0,9%