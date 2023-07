LVMH stelt teleur in de VS

De halfjaarcijfers van LVMH leverden een gemengd beeld op. In het tweede kwartaal kwam de organische (zonder rekening te houden met overnames of desinvesteringen) omzetgroei uit op 17 procent, gelijk aan het groeitempo in het eerste kwartaal en beter dan de analistenraming van 15 procent. Positief is dat de cruciale Chinese afzetmarkt blijft herstellen, na de flinke krimp door het restrictieve coronabeleid. In Azië exclusief Japan steeg de autonome omzet met 34 procent. Ook in Europa (+19%) en Japan (+29%) deed LVMH goede zaken.

Daartegenover stond een verrassende omzetkrimp van 1 procent in de Verenigde Staten. Het concern had geen duidelijke verklaring, maar wees op het afnemende effect van door de overheid verleende coronasteun aan de huishoudens. Vooral de drankverkopen gingen onderuit. De duurdere modemerken deden het relatief goed, omdat rijkere consumenten minder lijden onder de hoge inflatie.

Dankzij de brede geografische spreiding kon LVMH alsnog goede halfjaarcijfers voorleggen. De bedrijfswinst klom 13 procent hoger, naar 11,57 miljard euro, iets onder de analistenconsensus van 11,78 miljard. De ebit-marge is daarmee licht gedaald van 27,9 naar 27,4 procent. De nettowinst kwam uit op 8,48 miljard euro, tegenover 6,53 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Het concern geeft geen concrete winstverwachting, maar LVMH wint wel structureel marktaandeel. Door de aangescherpte focus op het hoogste marktsegment en de blootstelling aan de relatief stabiele segmenten lederwaren en cosmetica is het bedrijf minder cyclisch dan zijn sectorgenoten.

LVMH is groot geworden door talrijke overnames. Belangrijke deals waren de overnames van Hermès in 2001, Bulgari in 2011, Christian Dior in 2017 en de juweliersketen Tiffany voor circa 16 miljard dollar in 2020. Met een schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom) van amper 0,5 heeft LVMH een zeer sterke balans. Volgens UBS kan het concern bijna 90 miljard euro vrijmaken voor overnames. Dat zou zelfs een grote concurrent als Kering binnen bereik brengen.





Conclusie

Tegen 25 keer de winstverwachting voor dit jaar en 23 keer die voor volgend jaar wordt de waardering weer een stukje redelijker dan enkele maanden geleden. Maar dat is nog niet voldoende om al over te gaan tot een koopadvies. We houden de koersontwikkeling natuurlijk wel in de gaten.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 827,40 euro

Ticker: MC FP

ISIN-code: FR0000121014

Markt: Euronext Parijs

Beurskapitalisatie: 415,3 miljard euro

K/w 2022: 26

Verwachte k/w 2023: 25

Koersverschil 12 maanden: +27%

Koersverschil sinds jaarbegin: +22%

Dividendrendement: 1,5%