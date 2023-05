Vyvgart blijft boven de lat gaan voor argenx

De verkoop van het kroonjuweel Vyvgart blijft uitstekend evolueren voor argenx. Maar het is vooral uitkijken naar de volgende indicaties waartegen Vyvgart wordt getest.

De verkoop van het kroonjuweel Vyvgart blijft uitstekend evolueren voor argenx. De netto-omzet van 218 miljoen dollar in het eerste kwartaal scoorde opnieuw comfortabel boven de gemiddelde analistenverwachting van 181 miljoen. In het vierde kwartaal bedroeg de netto-omzet 173,4 miljoen dollar. Het is de vijfde opeenvolgende keer dat de FcRn-remmer ruimschoots beter doet dan verwacht. De Verenigde Staten leverden 196 miljoen dollar omzet aan (+23% tegenover 159 miljoen in het vierde kwartaal), terwijl Japan en Europa beide 10 miljoen omzet haalden (respectievelijk 8 en 5 miljoen, of +16 en +82%). Op jaarbasis haalde Vyvgart vorig jaar 400,7 miljoen dollar omzet. Na de kwartaalrapportering verhoogden de analisten de verwachte omzet over 2023 met 50 miljoen dollar tot 966,1 miljoen.

Het bedrijf blijft alle potentiële groeimotoren aanboren om zo snel mogelijk zo veel mogelijk patiënten met Vyvgart te bereiken. Op regulatoir vlak verleende het Britse geneesmiddelenagentschap op 15 maart de goedkeuring voor de behandeling van gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG). Argenx mikt op het verkrijgen van een terugbetalingsprijs eind 2023 of begin 2024. In totaal lopen er prijsbesprekingen in tien Europese landen, maar voor dit jaar zal de Europese omzet nog nagenoeg volledig afkomstig zijn uit Duitsland, waar in september een terugbetalingsprijs wordt verwacht. Vanaf 2024 moet er een aanzienlijke Europese groeiversnelling komen. Net als in de Verenigde Staten is de feedback van de artsen en de patiënten heel positief.

Op 24 april werd Vyvgart goedgekeurd in Israël. Later dit jaar wordt een goedkeuringsbeslissing verwacht in China en Canada. Behalve geografische expansie zal het marktpotentieel verruimen door een subcutane of onderhuidse toedieningsvorm op de markt te brengen op basis van de superieure technologie van Halozyme. De beslissing over de Amerikaanse goedkeuringsaanvraag valt op 20 juni. In Europa wordt een beslissing verwacht in het vierde kwartaal en in Japan in het eerste kwartaal van 2024.

Maar vooral zijn er de volgende indicaties waartegen Vyvgart wordt getest. Dit jaar volgen nog resultaten van drie fase III-studies. In juli krijgen we de belangrijke resultaten tegen de neuromusculaire ziekte CIPD, een indicatie waarvan analisten een mogelijke piekomzet van 1,5 à 2 miljard dollar verwachten, te vergelijken met 2 à 2,5 miljard tegen gMG. De rekrutering van de fase III-studies tegen de huidziekte pemphigus vulgaris (PV) en de bloedziekte ITP via subcutane toediening is afgerond. De resultaten van beide studies volgen in het vierde kwartaal. Vorig jaar leverde de fase III-studie naar ITP met intraveneuze toediening al gunstige resultaten op die deze zomer in Japan worden gebruikt voor een goedkeuringsaanvraag. In de Verenigde Staten en Europa wordt gewacht op de resultaten met de subcutane toedieningsvorm.

Nog in het vierde kwartaal krijgen we proof-of-conceptdata (fase II) voor covid-19 POTS- patiënten. In de tweede helft van 2024 volgen de interim-resultaten van de fase II/III-studies tegen de huidziekte bulleuze pemfigoïd (eerste jaarhelft) en de neuromusculaire ziekte myositis. Midden dit jaar volgen belangrijke fase II-resultaten met de C2-remmer ARGX-117, het volgende pijplijn-in-een-product kandidaat-geneesmiddel tegen de spierziekte multifocale motor neuropathie (MMN). In februari startte de eerste klinische studie met ARGX-119 en later dit jaar wordt een volgende kandidaat-geneesmiddel aangekondigd. De drang om zo snel mogelijk een zo breed mogelijke pijplijn uit te bouwen bleek ook uit de samenwerking die argenx onlangs aankondigde met Genmab in immunologie en oncologie. Dat moet helpen om uit de klauwen van de bigfarmabedrijven te blijven, die onlangs opnieuw op overnamepad trokken.





Conclusie

Het aandeel blijft koopwaardig in de aanloop naar de Amerikaanse goedkeuringsbeslissing voor de subcutane toediening tegen gMG en de fase III-resultaten tegen CIDP, PV en ITP (koopwaardig, rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 364,5 euro

Ticker: ARGX BB

ISIN-code: NL0010832176

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 20,3 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +31%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: –