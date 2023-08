Tijdelijk lagere groei voor Sipef

De Antwerpse plantagegroep Sipef kon de tegenvallende palmolieproductie in het eerste kwartaal niet rechttrekken in het tweede kwartaal.

De productie van eigen vruchten viel in het tweede kwartaal met 8,4 procent terug tegenover het tweede kwartaal van 2022, van 383.956 tot 352.104 ton.

In Indonesië was er een daling met 7,6 procent tot 257.840 ton. De productie in Noord-Sumatra en Bengkulu viel terug na twee sterke productiejaren, terwijl de productie in Zuid-Sumatra bleef groeien. Die regio is de groeipool voor de groep, onder impuls van de jonge aanplanten van Musi Rawas (ruim 17.000 hectare) en de opnieuw aangeplante plantages van Dendymarker (ruim 10.000 hectare).

De palmolieproductie in Indonesië daalde met 4,5 procent tot 60.067 ton, waarbij de bijdrage van de eigen productie in Zuid-Sumatra met 80,9 procent steeg tot 11.784 ton (+77,7% na zes maanden tot 20.941 ton). Zuid-Sumatra levert bijna 25 procent van de palmolieproductie in Indonesië. Terwijl de groep volop profiteert van de vorig jaar afgeronde uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de verwerkingsmolen (van 20 naar 60 ton per uur), zit de bouw van een tweede verwerkingsmolen op schema om midden 2024 in gebruik te worden genomen.

Na zes maanden bedroeg de palmolieproductie in Indonesië 105.262 ton, een daling met 4,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In tegenstelling tot de voorbije kwartalen werd de productiedaling in Indonesië niet gecompenseerd door de bijdrage uit Papoea-Nieuw-Guinea. Daar viel de kwartaalproductie van eigen palmvruchten na een sterke productieperiode met 10,1 procent terug tot 94.262 ton. In het eerste kwartaal was er nog een toename met 12 procent tot 104.459 ton. De palmolieproductie zakte met 11,5 procent tot 37.615 ton. Daarmee is de stijging van het eerste kwartaal (+12,8% tot 42.444 ton) volledig verdwenen met een productie in de eerste jaarhelft van 80.059 ton (-0,1%).

Op groepsniveau daalde de productie in het tweede kwartaal met 7,3 procent tot 97.682 ton, en na zes maanden met 2,8 procent tot 185.321 ton. Vermits de palmolieprijzen na het recordjaar 2022 ook terugvielen, gemiddeld van 1.617 dollar per ton naar een nog steeds heel rendabele 987 dollar per ton, zakte de groepsomzet in het eerste halfjaar tegenover vorig jaar met 12,5 procent tot 218,6 miljoen dollar. De relatief beperkte daling is een gevolg van het feit dat Sipef vorig jaar in mei en juni in Indonesië nauwelijks palmolie verkocht wegens het tijdelijke lokale exportverbod.

De brutowinst daalde van 129,1 miljoen tot 72,7 miljoen dollar (-43,7%), en het aandeel van de groep in de recurrente (zonder eenmalige elementen) nettowinst daalde van 63,9 miljoen tot 31,2 miljoen dollar (-51,2%). Ondanks het stevige expansieprogramma van 100 miljoen dollar in 2023 klom de nettokaspositie met 3,8 miljoen naar 4,4 miljoen dollar.

Op jaarbasis mikt Sipef op basis van de al verkochte productie op een recurrente nettowinst van 60 à 70 miljoen dollar (108,2 miljoen in 2022). De verwachte productiestijging daalt van 5 procent naar een toename met enkele procenten. Sipef zit onverminderd op schema om tegen 2030 de kaap van 600.000 ton jaarlijkse palmolieproductie te halen (403.927 ton in 2022).

Conclusie

Het aandeel van Sipef viel de jongste maanden terug, mede dankzij de betaling van het recorddividend van 3 euro bruto per aandeel begin juli. De concurrentiële positie van palmolie blijft gunstig, net zoals de waardering van het aandeel tegen circa 8.000 dollar per beplante hectare en minder dan 0,8 keer de boekwaarde. Koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 53,70 euro

Ticker: SIP BB

ISIN-code: BE0003898187

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 574,4 miljoen euro

K/w 2022: 5,5

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 5,6%