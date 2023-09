Immobel is voldoende teruggevallen

De jaarcijfers 2022 van de oudste vastgoedontwikkelaar van het land, opgericht in 1863, toonden een afkoelende woningmarkt. Het nettoresultaat dook van 92,15 naar 10,72 miljoen euro (-88,3%). Dat was deels te wijten aan een waardevermindering op goodwill van 43,8 miljoen, in het kader van de strategie om de ontwikkeling van kleine woonprojecten in de rand van Parijs af te bouwen en te focussen op gemengde projecten in het centrum van de Franse hoofdstad. De verwachtingen over de eerste jaarhelft waren dan ook niet hooggespannen. Al waren er geen dramatische verliescijfers. De residentiële verkopen in België vertonen nog niet dezelfde mate van afkoeling, die we bijvoorbeeld wel in de kantorenmarkt zien. Eenmalige kosten door strategische kostenbesparende maatregelen leidden wel tot een nettoverlies van 2,8 miljoen euro. Zonder die bijzondere lasten was er een nettowinst van 6,5 miljoen euro (0,65 euro per aandeel).

De vastgoedontwikkelaar geeft aan dat het op de residentiële markten buiten België moeizamer gaat. Immobel beleeft onder voorzitter en referentieaandeelhouder Marnix Galle een tweede jeugd, met geweldige resultaten in 2018 en 2019. Galle wordt in 2025 opgevolgd door Adel Yahia, is bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers.





Conclusie

De grote macro-economische turbulentie, met een hoge inflatie, een stijgende rente en flink afgekoelde vastgoedmarkten, maakt het moeilijker rendabele deals af te sluiten. In die context zijn fraaie winsten en deftige dividenden niet vanzelfsprekend. Maar beleggen is ook verder kijken dan de huidige situatie. Op voorwaarde dat de lange rente zal dalen en ondanks onze voorkeur voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s) lijkt het Immobel-aandeel voldoende teruggevallen om herstelpotentieel te genereren. Vandaar de adviesverhoging.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 30,15 euro

Ticker: IMMO BB

ISIN-code: BE0003599108

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 301,4 miljoen euro

K/w 2022: 45

Verwachte k/w 2023: 26

Koersverschil 12 maanden: -36%

Koersverschil sinds jaarbegin: -33%

Dividendrendement: 10,1%