Hoogconjunctuur zorgt voor superrendement bij Euronav

Euronav heeft zijn sterke resultaten sinds het derde kwartaal van vorig jaar met brio doorgetrokken in het voorbije kwartaal. Het was voor Euronav zelfs het op één na beste tweede kwartaal in zijn bestaan

Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de VLCC’s bedroeg in het tweede kwartaal een heel rendabele 55.000 dollar. In het eerste kwartaal was dat 51.400 dollar, waardoor het daggemiddelde na zes maanden oploopt tot 53.100 dollar, te vergelijken met slechts 15.000 dollar in 2022 (17.000 dollar in het tweede kwartaal). Voor de kleinere Suezmax-schepen zijn de cijfers nog indrukwekkender, met een kwartaaldagcijfer van 68.000 dollar, tegenover nog 20.000 dollar vorig jaar, en 69.700 dollar na zes maanden, tegenover 17.750 dollar in 2022. Normaal liggen de verhuurtarieven voor de Suezmax-schepen lager dan die voor de VLCC’s, maar de ontwrichting van de wereldtrafiek door de oorlog in Oekraïne veranderde dat tijdelijk.

De hoge tarieven zorgden voor een kwartaalomzet van 348,2 miljoen dollar, een ruimschootse verdubbeling (+134%) tegenover vorig jaar (148,7 miljoen dollar). Na zes maanden stijgt de groepsomzet van 263,1 miljoen dollar in 2022 naar 688,1 miljoen. Het nettoresultaat steeg van -4,9 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar naar 161,8 miljoen en na zes maanden van -48,3 miljoen tot 336,7 miljoen. Omgerekend per aandeel bedroeg de nettowinst in het tweede kwartaal 80 dollarcent en na zes maanden 1,67 dollar. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zien er ook goed uit. 45 procent van de VLCC-capaciteit is vastgelegd tegen 44,750 dollar per dag en 50 procent van de Suezmax-capaciteit tegen 49.500 dollar.

Er werden nog geen veranderingen aangekondigd in de strategie van de groep, na de turbulente periode waarin een fusiepoging door het Noorse Frontline werd afgeblokt door de familie Saverys. Zowel Frontline als CMB zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur en houden respectievelijk 28,5 en 25 procent van de uitstaande aandelen aan, zonder rekening te houden met de aandelen die Euronav zelf aanhoudt. In het voorjaar werd CEO Hugo De Stoop vervangen door CFO Lieve Logghe. Logghe verklaarde tijdens de analistenvergadering over het kwartaalrapport dat de interactie met de vernieuwde raad van bestuur goed verloopt en dat de uitgetekende strategie wordt voortgezet. Die zet vooralsnog volop in op de verdere uitbouw van de toonaangevende rol op de olietankermarkt. Euronav blijft gestaag de vloot vernieuwen en uitbreiden. Dit jaar kwamen er vier nieuwe VLCC’s en een Suezmax-schip bij de vloot. Er zijn nog vier Suezmax-schepen in aanbouw, op te leveren in 2023 en 2024. Onlangs werd een nieuwe VLCC besteld, met een optie voor nog een tweede, tegen het derde kwartaal van 2026.

Opvallend is dat Euronav de volledige kwartaalnettowinst van 80 dollarcent per aandeel uitkeert aan zijn aandeelhouders (ex-dividenddatum van 6 september). Het beleid voorziet in een minimum van 80 procent. Dat brengt het jaartotaal op een brutodividend van maar liefst 2,63 dollar per aandeel (1,1 dollar netto), of een nettorendement van bijna 12 procent.





Conclusie

Het aandeel blijft sterk presteren. We hebben tot nu tevergeefs gewacht op de typische appelflauwte tijdens de zomermaanden om het advies te verhogen, en het aandeel mogelijk zelfs op te nemen in de voorbeeldportefeuille. Ondanks de onzekerheid over het aandeelhouderschap blijft Euronav uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de haussemarkt voor de olietankers, getuige de stevige dividenduitkeringen. Voorlopig te behouden.