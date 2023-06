De 5 favoriete aandelen van… Florian D’Agostini en Jean-Mickaël Dos Santos (Pure Capital)

Hoe vergaat het de beurshandel, met de zomer in het vooruitzicht? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is voor de eerste keer een duo beleggingsexperts aan de beurt. Florian D’Agostini en Jean-Mickaël Dos Santos zijn beiden portfoliomanager bij de onafhankelijke Belgisch-Luxemburgse vermogensbeheerder Pure Capital, en kwamen samen tot de onderstaande selectie.

1/ Arcadis

“Arcadis is een Nederlands ingenieursbureau en projectmanagementbedrijf met een omzet van 3 miljard euro en een ebitda-marge van bijna 10 procent. Het bedrijf bestaat uit vier divisies. De eerste richt zich op projecten die verband houden met de energietransitie, zoals fotovoltaïsche installaties en waterbeheer. De tweede divisie focust op oplossingen voor industriële optimalisatie, en de derde op mobiliteit en verkeersmanagement in grote steden. Tot slot heeft de divisie Gegevensanalyse een meer cross-functionele aanpak, aangezien ze ook de drie voorgaande divisies voedt. Het bedrijf kondigde onlangs twee nieuwe overnames aan, om zijn marktaandeel te vergroten en zijn positie in bepaalde segmenten te versterken. Naast de veelbelovende financiële doelstellingen in sectoren die een structurele groei doormaken, heeft het bedrijf ook een zeer geavanceerde ESG-aanpak, met duidelijke doelstellingen op het gebied van CO2-voetafdruk en people management.”

2/ Exail Technologies

“Na de afronding van de overname van IxBlue verandert de voormalige Groupe Gorgé van dimensie en wordt ze een belangrijke speler op het gebied van robotica, navigatie en fotonische technologie. De fusie, een bron van belangrijke industriële en commerciële schaalvoordelen, leidde tot een naamsverandering. De fusie zal het bedrijf ook de kans geven zijn groei in drones (marine, deep-sea) te versnellen, en een belangrijke speler te worden in inertiële eenheden (de traditionele activiteit van IxBlue), een essentieel instrument voor navigatie op zee, op het land en in de lucht. De voordelen van de overname werpen nu al hun vruchten af, met de eerste commerciële schaalvoordelen, een sterke margegroei en orders die met meer dan 40 procent zijn gestegen. De historische activiteiten van de groep doen het ook erg goed, terwijl de vernieuwing van mijnopruimingsdrones een grote uitdaging blijft voor veel marines in de wereld.”

3/ Sword

“Sword werd in 2000 opgericht door Jacques Mottard, die nog altijd de hoofdaandeelhouder is. Sword heeft altijd laten zien dat het beter kan presteren dan de markt door zich te specialiseren in veelbelovende niches op het gebied van digitaliseringsadvies. Het bedrijf werkt voor grote klanten, zoals de Europese Commissie, Eurostat, de Britse politie, Unicef en Richemont. Het bedrijf helpt zijn klanten te digitaliseren door in projectmodus te werken aan zeer specifieke toepassingen. Die projectmatige aanpak geeft de groep een goed inzicht in haar orderportefeuille. Zo kan ze haar winstgevendheid goed beheren. Ook dit jaar zou de groep het beter moeten doen dan de markt, met een verwachte groei van 15 procent en een ebitda-marge van ongeveer 13 procent.”

4/ Novo Nordisk

“Als één bedrijf niet hoeft te vrezen voor een onderliggende vertraging van zijn markt in de komende jaren, dan wel Novo Nordisk. Recentelijk heeft het diabetesbedrijf zich gericht op GLP1, waarmee het de eerste eenmaal per week toegepaste behandeling voor bloedsuikerbeheersing creëerde. Terwijl de oorspronkelijke aanpak een ongeëvenaard gebruiksgemak bood voor diabetici (er worden tests uitgevoerd voor orale toediening), waren de neveneffecten met betrekking tot verzadiging en gewichtsverlies (-16%) zo indrukwekkend dat nieuwe horizonten opengingen in de obesitasmarkt, waarin Novo Nordisk nu een belangrijke speler zal zijn. Het is een grote markt, aangezien het aantal zwaarlijvige mensen in de wereld wordt geschat op 770 miljoen en nog steeds sterk toeneemt. Met zijn jarenlange expertise in diabetes en nieuwe horizonten in het obesitassegment is Novo Nordisk een bedrijf om rekening mee te houden.”

5/ TSMC

“Elektrische auto’s, artificiële intelligentie, pc’s, smartphones, het zijn allemaal sectoren waarin TSMC essentieel is. Het Taiwanese bedrijf, ’s werelds grootste halfgeleiderfabrikant (met een marktaandeel van meer dan 50%), is een van de meest systemische bedrijven ter wereld. Als TSMC failliet gaat, zal de wereld op zijn grondvesten daveren. Geconfronteerd met de dreiging van China tegenover Taiwan diversifieert TSMC zijn productiecapaciteitszones, met name in de Verenigde Staten en Japan. Na een aantal lastige kwartalen in termen van volume is het dieptepunt in de halfgeleidersector misschien bereikt. De hype rond artificiële intelligentie heeft het aandeel nieuw leven ingeblazen, maar ook de rest van de markt ziet er rooskleurig uit. In de tweede helft van het jaar wordt een sterke opleving van de volumes verwacht.”

