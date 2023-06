De 5 favoriete aandelen van… Rolando Grandi (LFDE)

Hoe vergaat het de beurshandel, met de zomer in het vooruitzicht? Trends polst wekelijks bij waarnemers van de aandelenmarkten naar de effecten die hun voorkeur wegdragen.

Deze week is het de beurt aan Rolando Grandi, die thematische aandelenfondsen beheert bij de Franse vermogensbeheerder La Financière de l’Echiquier (LFDE).

1. Rocket Lab

“Met negen geslaagde ruimtemissies in 2022 en vijftien geplande in 2023 is deze toonaangevende fabrikant van lanceerders en raketten erin geslaagd zich te diversifiëren. Het Amerikaanse bedrijf is een van de belangrijkste leveranciers van zonnepanelen en andere onontbeerlijke componenten voor ruimtemissies geworden. Met een groei van 35 procent jaar-op-jaar bedroeg de omzet in het eerste kwartaal 54,9 miljoen dollar. Die groei wordt aangestuwd door de toename van het aantal lanceringen en de groei in ruimtecomponenten. De blootstelling aan Low-Earth Orbit-toepassingen, een snelgroeiende markt, gecombineerd met het vooruitzicht op toekomstige orders, geeft ons vertrouwen in de toekomstige winstgevendheid. ROCKET LAB wordt volgens ons een van de toonaangevende dienstverleners voor de toegang tot de ruimte, met name dankzij zijn nieuwe, herbruikbare raket Neutron.”

2. Planet

“Dit sinds 2010 in San Francisco gevestigde, emblematische aardobservatiebedrijf werd opgericht door drie voormalige NASA-medewerkers en legt zich toe op de ontwikkeling van nanosatellieten. Zijn vloot van meer dan tweehonderd satellieten neemt dagelijks meer dan 3 miljoen foto’s van de aarde. Die gegevens, die vervolgens door artificiële intelligentie worden verwerkt, worden ingezet in een groot aantal sectoren zoals de verzekeringssector, die ze gebruikt om natuurrampen te volgen en te voorspellen. De klanten van PLANET zijn onder meer talrijke overheden en internationale ngo’s die een beroep doen op die gegevens om de evolutie van de klimaatverandering in de gaten te houden.”

3. Nvidia

“Deze leider in grafische kaarten is momenteel het brein achter artificiële intelligentie. Die technologie wordt steeds meer afgestemd op de ruimtesector: de automatische besturing van raketten of satellieten, en het ontwerp van raketten. Dankzij haar generatieve aspect concipieert artificiële intelligentie nieuwe ruimtemiddelen die voldoen aan de beperkingen van de sector. Artificiële intelligentie draagt dan ook bij tot een betere resolutie van de beelden die vanuit de ruimte worden genomen, waardoor ze kunnen worden gebruikt voor een algoritmeanalyse. Het management van Nvidia verwacht om de twee maanden een verdubbeling van zijn waardering. Het bedrijf heeft de grens van 1 biljoen dollar aan kapitalisatie onlangs overschreden en het aandeel is sinds het begin van 2023 exponentieel gestegen.”

4 Iridium

“Het eerste bedrijf dat communicatiesatellieten in een lage baan om de aarde bracht en op die manier disruptie veroorzaakte in een sector die voorheen werd gedomineerd door geostationaire satellieten. Het bedrijf uit Virginia bevordert wetenschappelijke verkenning op de meest afgelegen plaatsen dankzij zijn constellatie van satellieten die de hele aarde bestrijken. Iridium, dat met 5 procent per jaar groeit en een veerkrachtig profiel heeft in het huidige macro-economische klimaat, heeft een partnerschap aangekondigd met Qualcomm, een specialist in het ontwerpen van telecommunicatieoplossingen, waardoor het zijn marktpotentieel zou moeten kunnen uitbreiden.”

5. Amazon

“Een keuze die misschien als een verrassing komt, maar het is ook een van de grootste klanten van raketbedrijven. Dankzij het Kuiper-project wil de leider in de cloud en e-commerce zo’n 3.200 satellieten in een lage baan om de aarde sturen. Die moeten hoge connectiviteitssnelheden bieden en de huidige digitale kloof helpen te overbruggen. Het bedrijf heeft 77 lanceringsmissies geboekt en heeft het grootste order in de geschiedenis getekend bij Blue Origin, ULA en ArianeSpace. Daarnaast biedt AWS, de clouddochter van Amazon, speciale cloudmogelijkheden voor ruimtevaartbedrijven, waardoor het een belangrijke leverancier is voor de ruimtevaartsector.”

