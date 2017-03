Slechts weinig EU-landen tellen nog minder vrouwelijke managers dan België

Nog geen kwart van de managementfuncties in de Belgische bedrijven wordt ingevuld door een vrouw. Ons land scoort daarmee duidelijk slechter dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers die de Europese statistiekdienst Eurostat heeft verspreid naar aanleiding van de internationale vrouwendag op woensdag 8 maart. Maar het Belgische rapport is niet eenduidig negatief: de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke managers blijkt hier dan weer kleiner te zijn dan in de meeste EU-landen.

De cijfers van Eurostat hebben betrekking op alle managers in bedrijven die tien of meer mensen tewerkstellen. Uit die gegevens blijkt dat er in heel Europa nog een inhaalbeweging nodig is, want vrouwen blijven sterk in de minderheid in de managementteams. Van de 7,3 miljoen managers in de EU is nauwelijks 35,5 procent een vrouw.

Grote ondervertegenwoordiging in België

In België is de ondervertegenwoordiging van de vrouwen zelfs nog groter. Met 23,2 procent vrouwen in een managementfunctie bevindt België zich duidelijk achteraan in het Europese peloton. Enkel Oostenrijk (22,8%) Duitsland (22,3%), Italië (22%) en Cyprus (21,6%) doen het nog slechter. Voorts valt op dat Letland het enige EU-land is waar de vrouwelijke managers in de meerderheid zijn (52,8%).

De cijfers van Eurostat bevestigen daarnaast nogmaals dat de vrouwelijke managers ook op het vlak van verloning nog een achterstand kennen. Dat is ook in België het geval, waar vrouwelijke managers gemiddeld 13,6 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega's.

Op dat vlak scoort ons land echter wel nog relatief goed, want enkel in Roemenië (5,0%) en Slovenië (12,4%) is de loonkloof kleiner. Op Europees niveau bedraagt het gemiddelde inkomensverschil maar liefst 23,4 procent. Eurostat benadrukt wel dat die loonkloof een gevolg is van verschillende sociaal-economische factoren. Het dichten van die kloof is dus niet alleen maar een kwestie van gelijk loon voor gelijk werk.