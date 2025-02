Met de Switch 2 gokt het Japanse gameconsolebedrijf Nintendo dat prijs en draagbaarheid het winnen van rekenkracht.

Nintendo, ’s werelds meest succesvolle maker van gamehardware, heeft al bijna acht jaar geen nieuwe console meer uitgebracht. Toch bleef het tot nu relatief stil rond de Nintendo Switch 2, die naar verwachting in de komende maanden wordt gelanceerd. Vorige maand bracht Nintendo een korte video uit waarin het apparaat, dat veel op zijn voorganger lijkt, werd geïntroduceerd. Onder het plastic omhulsel is niet veel spannenders aan de hand: analisten verwachten dat de console ongeveer net zoveel rekenkracht zal hebben als Sony’s PlayStation 4 (PS4), die meer dan elf jaar oud is.

De Switch 2 is een schaap in schaapskleren. Waarom is de aandelenkoers van Nintendo dan zo hoog? Omdat meer rekenkracht leidt tot een steeds betere spelervaring, gokt Nintendo erop dat consumenten bereid zijn de rekenkracht in te ruilen voor draagbaarheid en prijs. Dat bleek een winnende gok te zijn met de originele Switch. Met de volgende console verdubbelt Nintendo zijn strategie.

Achterwaarts compatibel

De eerste rondes in de ‘consoleoorlogen’ werden bepaald door de concurrentie over wat de toestellen konden. Elke nieuwe generatie betekende een stap voorwaarts in grafische betrouwbaarheid of speltechnieken. Nintendo’s N64, die in 1996 werd uitgebracht, katapulteerde Mario van twee dimensies naar drie. Sony’s PlayStation 2, die in 2000 werd gelanceerd, gaf de voorheen blokkerige Lara Croft weer in glorieuze rondingen.

Vandaag is elke update marginaal. Sony’s PS5 Pro, een kolossaal beest van 700 dollar dat in november werd uitgebracht, biedt verbeteringen tegenover de PS5 die voor de meeste spelers onmerkbaar zijn. Daardoor nemen velen niet langer de moeite om te upgraden: volgens Sony gebruikt bijna de helft van de actieve PlayStation-gamers nog altijd een oude PS4. Game-uitgevers spelen steeds vaker in op oudere machines: Electronic Arts heeft onlangs een versie van zijn nieuwste Star Wars-game uitgebracht voor de PS4, meer dan een jaar nadat die op de PS5 was gelanceerd.

Nintendo’s Switch van de eerste generatie bewijst dat een spelcomputer niet langer geavanceerd hoeft te zijn om een commerciële hit te worden. Op 4 februari meldde Nintendo dat de verkoop van het apparaat 151 miljoen stuks had bereikt, net iets minder dan het record dat de PS2 twintig jaar geleden had gevestigd. De Switch heeft Nintendo’s bedrijfswinst de afgelopen jaren naar een recordhoogte gestuwd. De Switch 2 is achterwaarts compatibel, wat betekent dat miljoenen bestaande Switch-gebruikers kunnen upgraden en nog altijd hun oude games kunnen spelen. Analisten verwachten dat de nieuwe console een bescheiden 400 tot 500 dollar zal kosten, ondanks de handelstarieven van Trump.

Crisis voor gamemakers

Hoewel de nieuwe console minder krachtig is dan zijn concurrenten, belooft hij meer rekenkracht dan de Switch van de eerste generatie. Dat creëert een “potentieel transformerende kans” voor uitgevers van games, zegt de technologieanalist Matthew Ball. Veel van de populairste titels van de afgelopen jaren, zoals Call of Duty van Activision of Red Dead Redemption 2 van Take-Two, kunnen niet draaien op de Switch. Nintendo’s nieuwe console belooft genoeg kracht om ze te ondersteunen. De kans om miljoenen gamers te bereiken op Nintendo’s platform opent een grote nieuwe markt voor die uitgevers.

Dat is nodig. De stijgende kosten voor de ontwikkeling van games en de stagnerende vraag hebben veel gamemakers in een crisis gestort. Electronic Arts heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar sterk verlaagd. De toekomst van Ubisoft is onzeker na enkele flops. De Franse gamemaker heeft meer dan 90 procent van zijn marktwaarde verloren sinds het hoogtepunt in 2018. Zelfs van Sony en Microsoft, Nintendo’s grootste rivalen, wordt verwacht dat ze meer games op hun platform uitgeven om de stijgende ontwikkelingskosten terug te verdienen. Sony heeft onlangs LEGO Horizon Adventures uitgebracht op de Switch, en Microsoft moedigt Xbox-gebruikers aan om “overal te spelen”, door spelabonnementen te verkopen die op elk apparaat kunnen worden gebruikt.

De verkopen van de Switch 2 zullen die van zijn voorganger waarschijnlijk niet evenaren, denkt Josh Chapman van Konvoy, een durfkapitaalfonds voor games. Terwijl de Switch weinig concurrentie ondervond op de markt voor draagbare consoles, wordt het daar steeds drukker. Het draagbare Steam Deck, dat in 2022 werd uitgebracht door het videogamebedrijf Valve, biedt pc-titels voor onderweg. Valve kondigde vorige maand aan dat het ook nieuwe draagbare consoles van Lenovo zal aandrijven. Sony en Microsoft werken naar verluidt allebei aan draagbare Xbox- en PlayStation-apparaten. Als de oude consoleoorlogen gingen over het bouwen van de machtigste machines, gaan de nieuwe gevechten over het bouwen van de kleinste.