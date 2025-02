Oost-Vlaamse Ambassadeur kleine bedrijven Studaro: ‘Groeien kan niet op drijfzand’

Met studierelevante studentenjobs voor laatstejaarsstudenten opent het Gentse Studaro een interessante talentenpool voor de arbeidsmarkt. Het komende jaar wil CEO en medeoprichter Jelle Van Impe de Belgische markt veroveren, daarna gaat hij internationaal. “Ons team is fors gegroeid en we zijn klaar voor de toekomst.”

Een groot graffitikunstwerk siert de wand van de ontvangstruimte in het hoofdkwartier van Studaro. “Het is het eindresultaat van een project op de jongste Student Kick-Off in Gent. De kunstenaar heeft het toen live geschilderd en op hetzelfde moment mochten de studenten op de achterkant een droedel plaatsen. Als dank kregen ze een T-shirt”, vertelt Jelle Van Impe.

Met die opvallende actie scoorde Studaro in de kern van zijn doelpubliek. Het bedrijf gaat op zoek naar studierelevante studentenjobs voor ambitieuze laatstejaarsstudenten die al wat vaardigheden en ervaring hebben opgedaan. Het is een onontgonnen talentenvijver van studenten die veel meer in hun mars hebben dan een eenvoudige job in de horeca.

Het duurde een tijdje om de bedrijfswereld warm te maken voor deze nieuwe niche. “Via LinkedIn contacteerde ik 150 mensen en dat leverde aanvankelijk slechts twee reacties op. Maar ik bleef niet bij de pakken zitten. Ook al was het financieel toen niet zo eenvoudig om rond te komen. Ik werkte van 7 tot 19 uur voor Studaro en daarna sprong ik op de brommer om pizza’s rond te brengen”, schetst Jelle Van Impe de beginjaren.

‘Vorig jaar zijn we even op de rem gaan staan, om de interne organisatie te versterken’

Internationale ambities

Anno 2025 telt het klantenbestand zo’n duizend referenties. Het is een heterogeen gezelschap van kmo’s, scale-ups, multinationals, overheden enzovoort. De focus ligt voorlopig op Oost-Vlaanderen, maar dit jaar wil Studaro doorbreken in heel België. “Vorig jaar hebben we afgesloten met een omzet van 2,5 miljoen euro. In 2025 willen we minstens verdubbelen”, zegt Jelle Van Impe.

Dat is bovendien geen eindpunt. Vanaf 2026 wil Van Impe met Studaro ook zijn eerste internationale stappen zetten. “Ons technologisch platform is heel vlot schaalbaar. Maar dat mag je niet doen op drijfzand. Vorig jaar zijn we even op de rem gaan staan, om de interne organisatie te versterken. Ons team is fors gegroeid en we zijn klaar voor de toekomst. Het grote potentieel zit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.”

Studaro is bootstrapped: er zijn geen leningen en geen externe investeerders. “Maar voor de volgende stappen is een partner welkom. Het gaat zeker niet alleen over de financiële inbreng; ik wil vooral bijleren van een ervaren sparringpartner”, besluit Jelle Van Impe.