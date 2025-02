Oost-Vlaamse Ambassadeur middelgrote bedrijven Cyclobility: ‘We staan voor een kwantumsprong’

De fietsleasesector is volwassen geworden. De Belgische pionier Cyclobility is uitgegroeid tot een van de grootste, onafhankelijke spelers in ons land. De oprichter Andries Aumann verwacht dit jaar nog een verdubbeling. “We hebben ons huiswerk gemaakt.”

Amper tien jaar geleden had de elektrische fiets nog de reputatie voor oudere mensen aan de kust te zijn. Daarin is verandering gekomen, omdat heel wat werkgevers in het kader van een cafetariaplan een elektrische leasefiets ter beschikking stellen van hun werknemers. Cyclobility werd opgericht in 2016, en het was een van de pioniers van de bloeiende fietslease-industrie. Al van bij de start streeft het bedrijf ernaar het gebruik van de fiets in het dagelijkse woon-werkverkeer te stimuleren en werkgevers te ontzorgen bij het aanbieden van fietsleasingopties.

Aanvankelijk liep het nochtans niet zo’n vaart. “Het eerste jaar bedroeg mijn omzet omzeggens nul euro. Als een missionaris trok ik van bedrijf naar bedrijf om het concept uit te leggen. Het wettelijke kader was in die periode veel minder duidelijk, wat extra achterdocht opwekte”, vertelt oprichter en zaakvoerder Andries Aumann over de beginjaren.

‘Onlangs is fietsleasing mogelijk geworden in de zorgsector en het onderwijs. Voor ons is dat een gouden kans’

Consolidatie

Inmiddels is het concept volwassen geworden en duikt fietsleasing op in steeds meer paritaire comités. “Onlangs zijn daar bijvoorbeeld de zorgsector en het onderwijs bij gekomen. Voor ons is dat een gouden kans. We werken al samen met zeven ziekenhuizen en er zitten er nog heel wat in de pijplijn. Op vandaag beheren we een vloot van 5.000 fietsen, maar dit jaar zullen we dat verdubbelen”, zegt Andries Aumann ambitieus.

De belangrijkste troef waarmee Cyclobility het verschil probeert te maken in een concurrentiële markt is de hoge servicegraad. Het bedrijf heeft een netwerk van acht eigen fietswinkels, enkele mobiele servicecentra en nog een netwerk van externe fietspartners.

Fietsleasing is een Europees verhaal en Duitsland is met voorsprong de grootste markt. Om te overleven, is schaalgrootte cruciaal en dat vertaalt zich in een consolidatiebeweging waarbij al enkele Belgische spelers in buitenlandse handen zijn terechtgekomen. Ook Andries Aumann kreeg al geïnteresseerde partijen op de koffie, maar hij hield altijd de boot af. “Als het bedrijf weg is, dan is ook de fun weg”, zegt hij duidelijk.

Aandeelhouderswissel

Om de snelle groei te ondersteunen, vond begin vorig jaar een aandeelhouderswissel plaats. Drie financiële partners kregen een exit, terwijl het private-equityfonds Down2Earth Capital aan boord kwam. “We staan voor een kwantumsprong, maar we hebben ons huiswerk grondig gemaakt. We zijn er helemaal klaar voor”, besluit Andries Aumann.