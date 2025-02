BEKIJK – Deadline voor verhoogde cyberbeveiliging nadert: studiogesprek met Miguel De Bruycker (Centrum voor Cybersecurity België)

De helft van de bedrijven en verenigingen uit de zogenaamde ‘kritieke sectoren’ heeft zich een maand voor de deadline verstrijkt al aangemeld bij het Centrum voor Cybersecurity. Vanaf 18 maart geldt namelijk de registratieplicht van bedrijven en organisaties voor de nieuwe cyberveiligheidsregels. De teller staat intussen op ruim 1.000 registraties, waaronder het havenbedrijf van Oostende. Dat is meteen een goede testcase, want het havenbedrijf kreeg eerder deze maand een ransomware-aanval te verwerken. Miguel De Bruycker van het Centrum voor Cybersecurity legt in onze studio uit wat bedrijven uit de kritieke sectoren kunnen verwachten eenmaal ze geregistreerd zijn.