Terwijl een Amerikaanse en een Russische delegatie praten over een vredesbestand met Oekraïne, staan voor de Verenigde Staten ook kostbare Oekraïense mineralen op het spel. De Oekraïense president Zelensky is bereid de Verenigde Staten toegang te geven tot onder andere lithium, grafiet, zeldzame aardmetalen en uranium in zijn land, waarvan de waarde wordt geschat op 11 biljoen euro. Kunnen die dienen om de kosten van de heropbouw te dekken?

Oekraïne lijdt nog steeds onder de Russische invasie in het oosten van het land, maar na drie jaar van oorlog, waarbij tienduizenden Oekraïners het leven lieten, is er meer hoop gekomen op een vredesbestand. Daarna moet de heropbouw volgen, die volgens schattingen van de Kyiv School of Economics (KSE) 500 miljard euro zal kosten.

Vorig jaar opperde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor het eerst het idee om Amerikaanse bedrijven mijnrechten aan te bieden om de grondstoffen in Oekraïne te delven. Oekraïne heeft ondergrondse voorraden van kritieke grondstoffen zoals lithium, grafiet, kobalt, titaan, uranium en zeldzame aardmetalen, waaronder gallium, schrijft de Financial Times. Die zijn van cruciaal belang voor diverse sectoren, variërend van defensie tot elektrische auto’s.

Oekraïne bezit naar schatting 10 procent van de wereldwijde lithiumreserves. Die liggen verspreid over een gebied van zo’n 820 vierkante kilometer. Het land beschikt daarnaast over grote bewezen voorraden zirkonium en scandium, die nog niet worden gewonnen. Kleine hoeveelheden tantaal, niobium en beryllium – allemaal belangrijk voor bijvoorbeeld halfgeleiders en de luchtvaart – worden al wel gedolven, maar Oekraïense functionarissen benadrukken dat het potentieel veel groter is.

Ondanks hun schaarste in Europa zijn de voorraden aan grondstoffen in Oekraïne tot nu niet uitgebreid onderzocht of ontwikkeld. De Oekraïense geologische dienst geeft aan dat de regering ongeveer honderd locaties voorbereidt voor gezamenlijke vergunningverlening en ontwikkeling.

Kaart met de locatie van kritieke grondstoffen in Oekraïne. Beeld: Omar Zaghloul/Anadolu via Getty Images

Sovjetstudies

De grondstoffenexpert Boris Cukon, Investment Manager European Capital Partners, stelt zich vragen bij het potentieel van de Oekraïense grondstoffenvoorraad. “In theorie kan een mijn voor kritieke grondstoffen na vier jaar operationeel worden, maar er zijn veel factoren die het succes bepalen. De reserves kunnen dan wel in de grond zitten, maar de echte vraag is of het ontginnen economisch rendabel is. Dat is zeker het geval voor zeldzame aardmetalen, want onderzoekers van Solvay vertelden me onlangs nog dat er maar twee plaatsen ter wereld zijn – in Australië en Canada – waar ontginning economisch mogelijk is.”

De Oekraïense geologische dienst geeft ook toe dat informatie over de kwaliteit van de grondstoffenvoorraden en praktische omstandigheden schaars is. De huidige gegevens baseren zich voornamelijk op oude Sovjetstudies. Eerst zal een uitgebreide schatting van de voorraden nodig zijn, voordat investeerders willen inzetten op de ontginning.

Door Rusland bezet gebied

“Mijnbouw is een van de meest complexe bedrijfssectoren die er bestaan, volgens de bekende Zwitserse investeerder Marc Faber”, vertelt Cukon. “Er zijn zoveel factoren die het succes van een expeditie bepalen en ertoe kunnen leiden dat een grote investering volledig in duigen valt.” Naast problemen met de ontginning dragen ook politieke instabiliteit en geopolitieke verhoudingen tussen landen bij aan de risico’s.

Vooraanstaande Europese bedrijven zoals het Zwitserse Glencore en het Zweedse Boliden zijn niet gespecialiseerd in dat type mijnbouw Boris Cukon, European Capital Partners

Verder moet de herstelling van de basisinfrastructuur in Oekraïne voorrang krijgen. Op veel plaatsen in het land is de elektriciteitsvoorziening beschadigd door aanhoudende Russische aanvallen. Vandaag draaien ontginningswerken in Oekraïne op generatoren, wat de kosten verhoogt.

Een deel van de complexiteit komt ook doordat 20 procent van de kostbare voorraden is gelegen in een gebied dat door Rusland wordt bezet. Dat blijkt uit schattingen van de Oekraïense geologische dienst. Het is nog koffiedik kijken hoe de landsgrenzen tussen Rusland en Oekraïne er zullen uitzien na het afsluiten van een vredesakkoord.

Grondstoffen voor steun

Toch lijkt de Amerikaanse president vooral dollars te zien. Trump verklaarde onlangs dat de Verenigde Staten recht heeft op voorraden ter waarde van 500 miljard dollar in Oekraïne als compensatie voor de militaire steun aan Kiev. Dat bedrag ligt fors boven de 69,2 miljard dollar die Washington sinds 2014 aan militaire hulp verleende, volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zelensky heeft dat voorstel verworpen. Hij wil toekomstige deals over hulpbronnen veel liever koppelen aan Amerikaanse veiligheidsgaranties na de oorlog, schrijft de FT op basis van bronnen die bekend zijn met de onderhandelingen. Voor Oekraïne is een belangrijk onderdeel van een mogelijk vredesakkoord dat het land kan toetreden tot de NAVO, wat door de Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth als “onrealistisch” werd weggezet.

Daarnaast streeft de Oekraïense president ernaar dat de Europese Unie en andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Canada, ook deelnemen aan de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen.

Amper Europese expertise

Boris Cukon vreest dat er maar weinig Europese bedrijven een bijdrage kunnen leveren. “Vooraanstaande bedrijven zoals het Zwitserse Glencore en het Zweedse Boliden zijn niet gespecialiseerd in dat type mijnbouw.” Cukon wijst wel op het Franse bedrijf Eramet, dat ervaring heeft in Argentinië met de ontginning van lithium.

Cukon denkt wel dat de winning van uranium in Oekraïne lucratief kan zijn, onder meer door de stijgende vraag wereldwijd. “Bigtechbedrijven willen inzetten op kernenergie voor hun energieverslindende datacenters, die ze gebruiken om AI-modellen te trainen en ze te laten werken. En ook China is van plan de komende tien jaar honderd kernreactoren te bouwen.” Het Franse bedrijf Orano kan volgens Cukon een vooraanstaande kandidaat zijn om uranium te ontginnen in Oekraïne.

Toch kan de ontginning in Oekraïne ook kansen bieden aan Europese bedrijven. De Europese Critical Raw Materials Act moet ertoe leiden dat EU-landen minder afhankelijk worden van de invoer van kritieke grondstoffen. De nieuwe wet, die in mei 2024 inging, maakt het voor Europese bedrijven makkelijker om zelf kritieke grondstoffen te winnen, en daarbij kunnen ze rekenen op Europese subsidies. Mogelijk kan toegang tot de Oekraïense markt een doorslaggevende rol spelen voor bedrijven om naast de verwerking van grondstoffen ook in de ontginning te stappen.