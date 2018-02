Michaël Trabbia (CEO Orange): 'Groothandelsprijs kabel kan naar 10 euro per maand'

"Als je vergelijkt met Europese ijkpunten en andere elementen, denken wij dat een verlaging van de groothandelskostprijs van breedband op de kabel tot 10 euro per maand fair zou zijn. Bij Telenet liggen de kosten daarvan vandaag in werkelijkheid rond 28 tot 29 euro per maand", zei Michaël Trabbia.

Telenet noemde hij ook als een van de operatoren waar Orange met zijn LOVE-aanbod klanten wegpikt.

"Het LOVE-aanbod werkt zeer, zeer goed in Vlaanderen. Misschien ook omdat de prijzen in Vlaanderen hoger zijn met Telenet, dat zeer duur is. Traditioneel zijn we in mobiel iets sterker in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen. Nu zien we dat het succes zeer evenwichtig is verspreid tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De helft van de LOVE-klanten zijn nieuw voor Orange."

Trabbia blijft erbij dat het realistisch is in vijf jaar 10 procent te veroveren op de Belgische markt. Dit jaar wil hij eindigen op een marktaandeel in breedband van '4 à 5 procent'. "Wij hebben bijna 70.000 klanten gewonnen in 2017. Het is zeker ons doel om dit jaar nog beter te doen."

De telecomregulator BIPT wacht ondertussen nog op de feedback van de Mededingingsautoriteit over zijn nieuwe voorstellen voor kabelregulering. De beslissing moet daarna nog naar de Europese Commissie.

BIPT-voorzitter Michel Van Bellinghen achtte het vorige week onwaarschijnlijk dat de voorstellen al in april zouden worden gepubliceerd. "Maar toch in het tweede kwartaal", zei hij.

In oktober had het Marktenhof, een gespecialiseerde sectie van het hof van beroep in Brussel, de bestaande regelgeving over de groothandelskabeltarieven van Telenet vernietigd. Ze had meteen wel de huidige tarieven gehandhaafd voor een overgangsperiode tot 30 april. Het is volgens Michel Van Bellinghen weinig waarschijnlijk dat die limiet wordt gehaald.

