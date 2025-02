Partalis, de nieuwe joint venture van Dewaele en Bank Van Breda, mikt vooral op de ondersteuning van patrimoniumvennootschappen.

Met de oprichting van Partalis willen Bank Van Breda en de vastgoedgroep Dewaele inspelen op “de groeiende vraag naar kwaliteitsvol en onafhankelijk vastgoedadvies bij ondernemers en vrije beroepen”. De fiftyfifty joint venture zal zich toespitsen op drie activiteiten: advies over vastgoed- en patrimoniumopbouw, het opstellen van patrimoniumaudits en de verkoop van patrimoniumvennootschappen.

Sofie Spriet, de CEO van Dewaele, benadrukt de complementariteit van beide partners in de joint venture. “Bank van Breda staat als vermogensbegeleider vooral sterk in advies voor roerend vermogen”, zegt ze. “Maar vanuit hun levenspartnerstrategie willen ze hun cliënteel ook kunnen adviseren bij vastgoedinvesteringen. Ze waren daar al voorzichtig mee gestart, maar beseffen dat vastgoedadvies zonder lokale marktkennis moeilijk is.”

Met de patrimoniumaudits zal Partalis vastgoedeigenaars bijstaan bij strategische beslissingen over behoud, verkoop en successieplanning. Ook daarvoor wordt vastgoedtechnische en fiscaal-financiële expertise gecombineerd. “Het idee is beide expertises binnen de joint venture te bundelen in één uitgebreide audit, zodat klanten een helder en volledig rapport krijgen”, licht Sofie Spriet toe.

De derde activiteit focust op de verkoop van patrimoniumvennootschappen voor eigenaars die hun onroerend vermogen in een vennootschap hebben opgebouwd. “Binnen Dewaele Invest doen we dat al vijf jaar met een gespecialiseerd team, los van de makelaars”, zegt Sofie Spriet. “Door samen te werken met Bank Van Breda, die fiscale en financiële expertise toevoegt, kunnen we dit binnen Partalis nu volledig inhouse aanbieden, zonder afhankelijkheid van bijvoorbeeld externe accountants.”

Onafhankelijk team

Volgens Spriet is er een “duidelijke nood op de markt aan gespecialiseerd advies rond patrimoniumvennootschappen. Vaak weten klanten niet goed waar ze terechtkunnen en beginnen ze bij hun boekhouder, waarna het proces versnipperd verloopt. Er zijn bij mijn weten geen grote spelers die daar exclusief op focussen. Bij M&A-specialisten is het soms wel een onderdeel van een bredere dienstverlening.”

Partalis zal volledig onafhankelijk van Bank Van Breda en Dewaele opereren. Het start met een team van zeven mensen onder leiding van Geert Berlamont en Raf Weltjens. Geert Berlamont is partner bij Dewaele. Hij stond bij Dewaele aan het hoofd van de afdeling bedrijfsvastgoed en leidt momenteel Dewaele Invest, de investeringsafdeling van de vastgoedgroep. Raf Weltjens heeft een lange staat van dienst bij Bank Van Breda. Hij begon er in 1997 als kantoordirecteur in Genk. De voorbije dertien jaar was hij districtsmanager Leuven.

Dewaele is actief in Vlaanderen en Brussel met vijftig kantoren. Bank Van Breda heeft twintig kantoren in Vlaanderen, drie in Brussel en zeven in Wallonië.