Orange Belgium betaalt 50 cent dividend

Op een erg competitieve markt eindigde Orange Belgium het jaar met 103.000 klanten voor LOVE, zijn kabelbundel van mobiel, internet en televisie. Dat was een winst van 21.000 klanten in het vierde kwartaal, tegenover 17.500 het kwartaal voordien. Het cijfer lag boven de mediaanverwachtingen van de analisten. Minstens even belangrijk is dat de LOVE-formule ook 34.000 nieuwe mobiele klanten meebracht voor Orange. "In 2017 waren bijna 50 procent van alle LOVE klanten nieuw", juicht het bedrijf.

