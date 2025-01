Trends Manager van het Jaar Gert Bervoets (H. Essers) over werk en leven: ‘Een CEO mag aimabel zijn’

Wat is de managementstijl en de levensvisie van Gert Bervoets, de CEO van logistiekbedrijf H. Essers? In de rubriek ‘The CEO Life’ in ons wekelijks programma Trends Talk op Kanaal Z verkennen we de werkwijze en de dagelijkse routine van de meest succesvolle managers. Hoe sturen ze hun teams aan? Hoe gaan ze om met tijdsdruk en vrije tijd? En welke lessen zouden ze doorgeven aan hun 20-jarige zelf?

In de eerste aflevering spreken we met Gert Bervoets, die twee weken geleden bekroond werd tot de 40ste Trends Manager van het Jaar: “Te weinig mensen doen iets met hun talenten.”

Uw managementstijl is volgens collega’s ‘rechttoe rechtaan’. Wat betekent dat juist?

GERT BERVOETS. “Ik denk dat ze dan vooral bedoelen dat ik duidelijk, transparant en eerlijk ben. En ik denk dat dat belangrijk is.”

Zijn er dan ook oneerlijke CEO’s?

GERT BERVOETS. “Ik denk het wel ja. Of althans CEO’s die de zaken verbloemen, of niet duidelijk genoeg durven zijn. Ik zeg duidelijk hoe het is.”

U gooit het op tafel en zegt: zo is het?

GERT BERVOETS. “Ja. En geen valse verwachtingen creëren. Handel the expectations. Soms is het makkelijker om een valse verwachting te lanceren waar je ergens later op terugkomt. Dat is niet mijn stijl. Ze weten wat ze aan mij hebben.”

Iemand uit het bestuur van H. Essers noemde u in Trends ook een ‘aimabel’ man. In hoeverre kan die eigenschap een CEO vooruithelpen?

GERT BERVOETS. “Aimabel in de zin van: we werken met mensen en daar stel ik me op in. Maar liefst 7000 mensen bij H. Essers. Elke dag zijn we daarmee in contact. En er zijn ook onze klanten. Ik zeg niet dat het een algemene democratie is, maar we luisteren naar al die mensen.”

Maar u had ook een harde teflon-CEO kunnen zijn?

GERT BERVOETS. “Neen, dat is niet mijn stijl. We doen wel kordaat wat moet gebeuren, maar we betrekken de mensen en proberen altijd uit te leggen waarom we wat doen.”

En het is nochtans geen softe sector?

GERT BERVOETS. “Neen, dit is absoluut geen softe sector. En het is ook geen soft beleid. Maar het is belangrijk om mensen te betrekken bij beslissingen.”

‘Aimabel’ kan natuurlijk wel een slim instrument zijn in een bedrijf met zo veel werknemers. Kennelijk hebt u nooit last van stakingen. Vakbonden zitten tegenover een aimabel man?

GERT BERVOETS. “Ook hier komt het op hetzelfde neer: ze weten wat ze aan mij hebben. Ik ben ook nog altijd de voorzitter van de ondernemingsraad. We vergaderen maandelijks op vrijdagnamiddag en ik heb die in dertien jaar als CEO geen vijf keren gemist. Ik maak er een erezaak van om erbij te zijn en te luisteren. Ook hier mag je geen valse verwachtingen creëren. Als ze zaken vragen die ik echt niet zie zitten, dan zal ik dat duidelijk maken en dan moeten ze ook niet nodeloos blijven hopen dat het later wel zal gebeuren.”

In 2001 heeft de familie Essers gekozen voor een niet-familiaal management. U werd CEO in 2013. Dat is een unieke positie, in verhouding tot de familiale aandeelhouder? Hoe zou u die positie omschrijven?

GERT BERVOETS. “Elk familiebedrijf is anders, afhankelijk van de persoonlijkheden en de generatie en van de groeifase waarin het bedrijf zit. Voor mij is het als externe CEO gemakkelijker om minder emotioneel met het bedrijf om te gaan. In een familie heb je familiebanden en dat maakt het altijd wat emotioneler. Die emotionele toets is leuk maar is wel iets wat er extra bijkomt, zoals bijvoorbeeld bij een beursgenoteerd bedrijf. En soms is het de rol van de externe CEO om de moderator, de bemiddelaar of de verbindingsman te zijn tussen een aantal familieleden. De visie kan veranderen doorheen de groei van het bedrijf en iedereen heeft zijn persoonlijkheid, zijn historiek. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor de CEO. En dan moet er heel veel vertrouwen zijn tussen de aandeelhouders en het extern management.

Timemanagement en vrije tijd

U bent een drukbezet man. Hoe ziet een werkdag eruit bij u? ’s Ochtends vroeg een ontbijtje en vertrekken naar het werk? U moet van Mechelen richting Genk of elders bij H. Essers.

GERT BERVOETS. “Ik heb nogal slechte gewoontes: ik ontbijt niet. Dat is misschien niet zo gezond en afhankelijk van mijn gewicht valt daarover te discussiëren. En ik stap meteen in de auto. Ik heb gelukkig iemand die met mij rondrijdt, dus ik kan mijn laptop openslaan. Die gaat open om half acht en sluit meestal pas ’s nachts. ’s Avonds heb ik ook allerlei activiteiten. Dat kan intern zijn of met klanten. Ik ben eigenlijk de hele dag op stap.”

Is er tijd voor vrije tijd? Of hoe definieert u vrije tijd?

GERT BERVOETS. “Er is vrije tijd, maar dat gaat dan over het weekend. En ik ben ook niet zo voor die afbakening tussen werk en vrije tijd. Bij mij loopt dat door elkaar, omdat ik mij daar ook het gemakkelijkste bij voel. En ik werk graag. Ik ben graag de hele tijd met dingen bezig, met allerlei zaken, ook met privé-projectjes.”

Bezig zijn en iets bouwen?

GERT BERVOETS. “Exact, en daar voldoening uit krijgen. ’s Avonds in de zetel liggen en naar TV kijken is niets voor mij. Dat geeft mij geen voldoening.”

Maar wel naar Z-Nieuws en Trends Talk kijken?

GERT BERVOETS. “Ja, dat is voor tijdens het weekend en we kunnen kiezen wanneer we daar naar kijken.”

Hebt u hobby’s?

GERT BERVOETS. “Goh. Vrienden, familie: dat is mijn grootste hobby. Af en toe op reis gaan. Ik probeer een beetje te sporten, maar ik krijg daar niet de frequentie in die idealiter zou moeten. Een beetje paddel, een beetje lopen, een beetje fietsen. Maar nee, ik ben niet de grootste sporter.

Een CEO die zo’n lange dagen klopt en voortdurend moet presteren, uiteindelijk een finale verantwoordelijkheid draagt, moet goed in zijn vel zitten en gezond zijn. Wat doet u om gezond te zijn?

GERT BERVOETS. “Ik heb een groot voordeel: mijn echtgenote is arts.”

U hebt een lijfarts.

GERT BERVOETS. “Ik word dagelijks gemonitord en ze zegt nog steeds dat ik heel gezond ben, met alles wat ze meet en weet van mij.”

Back to the Future

We gaan ‘Back to the Future’, zoals in de film uit de eighties. Stel, u komt uw 20-jarige zelf tegen: student Gert in Leuven, aan de toog van uw toenmalig favoriete café Ambiorix, waar Limburgers wel eens vaker komen. Wat zou u adviseren? Welke ondernemerswijsheid zou u meegeven aan uzelf?

GERT BERVOETS. “Ik zou ten eerste zeggen: gebruik je talenten en doe iets wat je met passie kunt doen. Dat kan in de ondernemerswereld zijn, maar dat kan misschien ook als kunstenaar zijn, of als schrijnwerker. Maar doe iets met je talent. Ik zie mensen met talenten, maar die daar volgens mij niet genoeg uithalen. Waarschijnlijk door een gebrek aan ambitie. En dat vind ik een waste of talent.”

“Ten tweede: hard werken. Ik ben nooit ongelukkig geworden door hard werk, en mijn gezin ook niet voor alle duidelijkheid. Het is niet omdat ik mijn kinderen iets minder heb gezien, dat ik daar een slechte band mee heb. Integendeel zelfs.”

“En ten derde: zet af en toe door, geef alles voldoende tijd. Ik heb de indruk dat de nieuwe generatie heel ongeduldig is. Dat ze heel snel nieuwe dingen willen uitproberen. Geef jezelf ook tijd om ervaring op te bouwen. En incasseer af en toe ook tegenslagen. Ik heb regelmatig een moeilijke opstart gekend, of heb toch wel wat in de miserie gezeten. Maar daardoor raken geeft mij ook wel een ongelooflijke fond voor de toekomst.”

Doorbijten?

GERT BERVOETS. “Doorbijten en niet opgeven. En ja, ervaar die slechte ervaring maar eens. Dat is een heel rijke leerschool voor de toekomst.”