‘De topmanagers van morgen komen uit de scale-upscene’

Er ontstaat een klasse van succesvolle leiders en topmanagers die voortkomt uit het technologische ecosysteem in Gent, stelt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader.

De Trends Manager van het Jaar 2034 zou best wel eens uit het scale-upwereldje kunnen komen. De Gentse techscene produceert niet alleen in een hoog tempo succesvolle nieuwe scale-ups, ze wordt ook meer en meer een kweekvijver voor de topmanagers van morgen. In 2024 eiste Gent de onbetwistbare leiderspositie op als scale-uphoofdstad van België. Met maar liefst drie van de vijf Belgische unicorns die afkomstig zijn uit Gent (Lighthouse, Team.blue, Deliverect), is dat ook welverdiend.

Wie in de technologiesector actief is, is niet verbaasd door dat plotse succes – dat overigens helemaal niet plotseling is gekomen, maar gebouwd op meer dan twintig jaar pionieren, ondernemen en op een groot onderling vertrouwen tussen verschillende generaties technologieondernemers en investeerders.

Een netwerk van snelgroeiende ondernemingen brengt voor een regio een positieve spiraal op gang: van succesvolle bedrijven splitsen zich andere succesvolle starters af, en wanneer bedrijven verkocht worden, pompen de verkopers vers geld in het ecosysteem.

Dat zijn de klassieke ‘maffia’s’ zoals de PayPal-maffia in Silicon Valley en de Netlog- en Showpad-maffia in Gent. Ook met Teamleader staan we aan de basis van een maffia, met scale-ups als Aikido en Officient/Vendorvue. Maar de jongste twee à drie jaar bemerk ik nog een nieuw positief effect.

Er ontstaat ook een klasse van succesvolle leiders en topmanagers die voortkomt uit het technologische ecosysteem in Gent. Ik heb het dan niet over founders die een bedrijf van zero to one brengen, maar wel over de leiders en managers die een scale-up van één naar honderd kunnen voeren.

Toen we in 2012 Teamleader startten, waren die profielen in Vlaanderen en Europa bijna onvindbaar. Zoals in veel andere scale-ups hebben we dat aangepakt door jong talent intern kansen te geven en hen aan te moedigen zich te ontpoppen tot intrapreneurs en leiders.

Als ik vandaag naar Teamleader kijk, stel ik vast dat de helft van ons managementteam intern is opgeklommen. Meer dan de helft van hen is een vrouw. Een aantal van onze nieuwe producten wordt als een interne start-up geleid door talent dat bij ons is doorgegroeid: zo geven we het leiderstalent van morgen de kans om vandaag al kennis en ervaring op te doen.

En dat talent slaat ook zijn vleugels uit naar andere bedrijven: er zijn intussen talloze succesvolle scale-ups waar Teamleader-talent een plek heeft gevonden in het topmanagement. Ik geef toe: het moment dat ze komen vertellen dat ze zijn weggepikt, is niet altijd prettig, maar ik ben trots als ik internationaal minstens een veertigtal van onze vroegere medewerkers tel die deel uitmaken van het leiderschap in software-as- a-servicebedrijven (Saas) en technologiespelers als Lizy, Techwolf, Alan, Lighthouse, Peripass, Cheqroom en Nodalview.

We zijn trouwens niet de enige techspeler die in een hoog tempo managers klaarstoomt. De volgende tien jaar zullen we die toppers meer en meer buiten de SaaS- en de techwereld vinden, bij corporates, financiële instellingen en Europese maakindustrie.

Want de skills die zulke leiders meebrengen, bieden een antwoord op de grote uitdagingen van de brede Europese bedrijfswereld: digitalisering, artificiële intelligentie en – vooral –een sterke focus op groeien, onophoudelijk innoveren en kansen grijpen.

Het is misschien een boude voorspelling, maar ik acht het zeer realistisch dat we nog voor 2034 een Belgische topmanager krijgen die zijn eerste carrièrestappen heeft gezet in het start-upwereldje.