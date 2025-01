Trends bekroont woensdag de 40ste Trends Manager van het Jaar. Maak hieronder kennis met de vijf genomineerden.

De Trends Manager van het Jaar is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. De laureaat volgt Lieve Mostrey op. Zij was tot de lente van dit jaar CEO van het settlementhuis Euroclear.

Vijf genomineerden

De vijf genomineerden voor de Trends Manager van het Jaar, een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z, werden geselecteerd door een onafhankelijke jury, ­geleid door Bart De Smet, de voorzitter van Ageas. De jury koos de vijf uit een longlist van twintig kandidaten, opgesteld door de redactie van Trends. De genomineerden hebben zich op een positieve en ­relevante manier onderscheiden. Ze hebben als inspirerende bedrijfsleider gezorgd voor duurzame en opmerkelijke resultaten, en namen uitmuntende managementbeslissingen die vernieuwing en groei stimuleerden.

Dit zijn de vijf genomineerden, klik op de naam voor het portret:

Als lezer van Trends kon u stemmen op uw favoriete genomineerde. Voor de onlinestemronde onderscheiden we drie groepen: een stemming bij het brede publiek van Trends­lezers, een stemming bij de ex-laureaten en een stemming bij een selectie van businessschools en universiteiten. Die drie groepen vertegenwoordigen elk een gelijkwaardig deel van de totale publieks­stem­ming, die voor de helft van de stemmen werd meegenomen naar de volgende juryvergadering. De drie kandidaten kwamen zich tijdens een laatste vergadering voorstellen en verdedigen tegenover de jury. Daarna heeft de jury achter gesloten deuren alle elementen (de publieksstemming, de verdedigingen en de dossiers) geëvalueerd en beslist wie de winnaar wordt. De Manager van het Jaar wordt bekendgemaakt op een gala-avond in Brussels Expo.

40 jaar Manager van het Jaar: interviewreeks

Trends bekroont sinds 1985 de Manager van het Jaar. Het is de meest prestigieuze onderscheiding voor een bedrijfsleider in ons land. In onze zomerreeks blikten we terug: lees hier alle interviews.