e-BO Enterprises beveiligt de IT van offshore windparken

De energiecrisis maakt Europa duidelijk dat kritische infrastructuur de nodige bescherming tegen sabotage of spionage goed kan gebruiken.

“Een windpark is eigenlijk een energiecentrale die niet bemand is. Dat park moet je vanop afstand goed beveiligen. De cyberveiligheid moet daarbij van bij het design goed zitten, anders mag je het vergeten”, zegt Christophe Dhaene, eigenaar en CEO van e-BO Enterprises, een bedrijf dat telecom- en controlesystemen bouwt en beveiligt.

Voor e-BO heeft de offshore windmarkt het meeste export- en groeipotentieel. “We begonnen in 2009 met de installatie van netwerken voor de eerste windparken in België, met de gedachte dat het om eenmalige industriële projecten ging, niet dat de basis voor een sector werd gelegd. Vandaag zijn we betrokken bij 22 windparken. Onze internationale expansie is begonnen in Europa en krijgt nu een vervolg in Taiwan en Zuid-Korea. De Amerikaanse markt komt nog vroeg voor ons, maar we zijn er op tijd bij. We zijn klaar om te springen. Sommige landen geven de voorkeur aan lokale spelers, maar betalen zo nodeloos leergeld. Het is moeilijk om snel een aanvoerketen van scratch op te bouwen.”

Die expansie moet de volgende jaren een jaarlijkse organische groei van 20 procent opleveren. Elk jaar werft het bedrijf 20 mensen extra aan. “Straks hebben we zowel in Ieper als in Oostende een basis met elk 120 mensen. Een kwart van hen werkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten, in overleg met de klanten. Zo behouden we op langere termijn het leiderschap in onze niche”, zegt Christophe Dhaene.