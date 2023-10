Birkenstock wil tot 1,58 miljard dollar ophalen met New Yorkse beursgang

De Duitse sandalenfabrikant Birkenstock wil tot 1,58 miljard dollar ophalen met zijn beursgang in New York. Dat blijkt maandag uit een document dat gepubliceerd werd op de website van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens gespecialiseerde media zou de beursintroductie op Wall Street op 11 oktober plaats kunnen vinden.

Birkenstock, bijna 250 jaar geleden opgericht, is een topmerk geworden dat samenwerkt met luxenamen als Dior, Manolo Blahnik en Valentino. In de Verenigde Staten worden de sandalen sinds 1966 verkocht.

Twee jaar geleden nam L Catterton, een partnerschap waartoe ook luxegoederenproducent LVMH van Bernard Arnault behoort, Birkenstock over. De transactie was volgens analisten 4 miljard euro waard.

Barbie

De sandalen – waarvan meer dan de helft (54 procent) in de VS wordt verkocht – zijn immens populair. De film Barbie zorgde voor heel wat extra populariteit, omdat hoofdpersonage Margot Robbie (Barbie) een paar roze exemplaren draagt.

In de zes maanden die eindigden eind maart kon het bedrijf een winst van 40 miljoen euro realiseren op een omzet van 644 miljoen euro, zo blijkt uit documenten die werden vrijgegeven bij de presentatie van de beursplannen. Een jaar eerder bedroeg de omzet 543 miljoen euro, en kwam de winst uit op 73 miljoen euro.

Verknocht aan Duitsland

Birkenstock heeft zijn hoofdkwartier in Linz am Rhein in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en stelt 5.500 mensen tewerk. Het bedrijf zweert erbij zijn schoenen in Duitsland te produceren en investeert sterk in zijn Duitse sites, onder meer in een fabriek ter waarde van 120 miljoen euro in Pasewalk, ten noorden van Berlijn. (Belga)

