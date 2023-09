Na Arm Holdings: ook deze 4 beursgangen staan nog op de agenda

De succesvolle beursgang van chipontwerper Arm Holdings geeft de hele IPO-markt een positieve impuls. De komende periode staan meerdere beursgangen op de agenda. Een overzicht.

Arm Holdings

Het meest in het oog springend was afgelopen week de beursgang van Arm Holdings, het Britse technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van microprocessoren, halfgeleiders en andere intellectuele eigendommen voor de halfgeleiderindustrie. In 2016 werd Arm Holdings voor 32 miljard dollar overgenomen door het Japanse conglomeraat SoftBank Group, maar het bleef opereren als een onafhankelijke dochteronderneming.

Op 14 september volgde een langverwachte IPO in New York. Met een koerswinst van bijna 25 procent op de eerste handelsdag komt de waarde van het bedrijf uit op 65 miljard dollar. De IPO-koers was vastgesteld op 51 dollar en Arm sloot de eerste handelsdag op 63,59 dollar. Softbank, dat bijna 91% van de aandelen Arm houdt, kan na de succesvolle IPO bijna 5 miljard dollar bijschrijven op de bankrekening.

Instacart

De boodschappenbezorgingsapp Instacart verhoogde deze week de prijsrange van de aanstaande IPO van 28 tot 30 dollar, ten opzichte van de eerdere 26 tot 28 dollar. The Wall Street Journal had al gemeld dat dit zou gebeuren na de succesvolle IPO van Arm Holdings op donderdag, zich baserend op bronnen die bekend zijn met de zaak. Instacart is van plan om 22 miljoen aandelen aan te bieden en 660 miljoen dollar op te halen aan de bovenkant van dat bereik, met een waardering van 8,3 miljard dollar.

Birkenstock

Een bekende naam die op korte termijn de sprong naar de beurs wil maken is de Duitse premium schoenenmaker Birkenstock, die mikt op een notering in de Verenigde Staten. De succesvolle Barbie-film gaf een enorme impuls aan de populaire sandalen, die in die film werden gedragen. Birkenstock lijkt het maximale uit de IPO te willen halen nu het merk ‘hot’ is. Het in 1774 al door Johann Adam Birkenstock opgerichte bedrijf heeft 45 winkels die vooral in thuisland Duitsland gevestigd zijn. In 2021 verkocht de familie Birkenstock het grootste deel van het bedrijf aan L Catterton, een private equity-firma gesteund door LVMH, de eigenaar van luxe merken zoals Tiffany & Co. en Dior. De broers Christian en Alex Birkenstock behielden een minderheidsbelang.

Middels de beursgang wil Birkenstock ook kapitaal binnenhalen om de expansie in Azië, het Midden-Oosten en Afrika te kunnen financieren. De Financial Times meldde eerder, onder verwijzing naar niet nader genoemde bronnen die bekend zijn met de zaak, dat Birkenstock streefde naar een waardering van meer dan 8 miljard dollar. In haar rapportage verklaarde Birkenstock dat de omzet in de eerste zes maanden tot eind maart met 19% was gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het financiële jaar 2021-22, maar dat de nettowinst met 45% was gedaald. Birkenstock gaf aan dat inflatoire druk de kosten van arbeid en materialen had doen stijgen. De exacte IPO-datum is nog niet bekendgemaakt. Het tickersymbool wordt BIRK.

Douglas

De eveneens Duitse parfum- en cosmeticaretailer Douglas, in handen van durfinvesteerder CVC Capital, werkt aan een beursgang die gepland staat voor begin 2024. Insiders spreken van een mogelijke waardering van 7 miljard euro.

Amer Sports

Amer Sports, het voormalige Finse Dividendportefeuilleaandeel dat in 2019 door het Chinese Anta Sports voor 5 miljard dollar van de beurs werd gehaald, wil opnieuw naar de beurs in de VS. Het bedrijf achter merken als Wilson en Salomon mikt op een waardering tussen 8 en 10 miljard dollar.