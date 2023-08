Voorspeller van kredietcrisis 2008 zet in op crash van S&P 500 en Nasdaq 100

De Amerikaanse topbelegger Michael Burry heeft meer dan 1,6 miljard dollar ingezet op een terugval van de Amerikaanse beurzen S&P 500 en Nasdaq 100.

Dat melden Amerikaanse media op basis van documenten die maandag zijn gepubliceerd door de Securities and Exchange Commission (SEC), de toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen.

The Big Short

Burry is niet de eerste de beste. Hij werd beroemd door als een van de weinigen correct de hypotheekcrisis en de daaruit volgende kredietcrisis van 2008 te voorspellen, en daar miljarden mee te verdienen. Zijn verhaal werd door Michael Lewis beschreven in ‘The Big Short: Inside the Doomsday Machine’. Die bestseller werd later verfilmd, met Christian Bale in de rol van Burry.

Nu heeft Burry’s fonds, Scion Asset Management, voor een waarde van 866 miljoen dollar aan putopties gekocht tegen een fonds dat de aandelenindex S&P 500 volgt en 739 miljoen dollar aan putopties tegen een fonds dat de Nasdaq 100 volgt. Putopties geven de koper het recht om, tijdens de looptijd van de optie, de optie te verkopen aan een vooraf afgesproken prijs.

Zowel de S&P 500 als de Nasdaq 100 boekten dit jaar al flinke winst, respectievelijk 16 en 38 procent.

Volgens nieuwszender CNN gebruikt Burry meer dan 90 procent van zijn portfolio om in te zetten op een daling van de aandelenmarkten.

“Stierenmarkt maakt plaats voor berenmarkt”

