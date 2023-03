Ventilus: Vlaamse regering legt voorkeurstracé vast

De Vlaamse regering heeft een voorkeurstracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn vastgelegd. De lijn gaat grotendeels bovengronds, maar rond Torhout ook een tiental kilometer onder de grond.

De regering moest nog kiezen tussen vijf trajecten voor de hoogspanningslijn, die de elektriciteit van de nieuwe windparken op zee aan land moet brengen.

Hoogspanningslijn

Het tracé dat vrijdag de voorkeur kreeg, gaat net zoals de vier andere grotendeels bovengronds. Het traject komt ondergronds aan land in Zeebrugge en volgt, om de hinder te beperken, deels het traject van de E403. Waar mogelijk worden bestaande hoogspanningslijnen versterkt.

Ter hoogte van de gemeenten Zedelgem, Torhout en Izegem gaat de lijn een stukje onder de grond, om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

Gezinnen

Zowat 80 gezinnen liggen in de buurt van de nieuwe hoogspanningslijn en nog eens 110 andere liggen dicht bij bestaande lijnen die worden versterkt.

“Het hele traject is 73 kilometer lang, waarvan 20 kilometer nieuwe verbindingen”, zei minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vrijdag. De bedrijfssite aan de E403 in Izegem, die een oplossing had gevraagd, wordt niet gemeden door de lijn. “Dan hadden we het hele bedrijventerrein moeten afbreken”, zei Demir. “Bovendien is de bodem daar kleigrond, waarin het moeilijk boren is.”

Het tracé gaat nu in openbaar onderzoek. Volgens de betrokken burgemeesters zal een definitieve vastlegging pas voor de volgende legislatuur zijn.

Tegelijk met de beslissing over het traject, legde de Vlaamse regering ook nieuwe stralingsnormen vast. Langdurige blootstelling aan meer dan 0,4 microTesla moet worden vermeden. Voor acute blootstelling ligt de norm op 100 microTesla. “Dat is dubbel zo streng als wat Europa voorschrijft”, zei Demir.

Lees verder onder de kader:

Geïmpacteerd

Verschillende gemeenten in de buurt van het traject zullen geen enkele hinder ondervinden, benadrukte Hilde Crevits, CD&V-vicepremier en sterkhouder in Torhout. Het gaat onder meer om Blankenberge, Bredene, De Haan, Oudenburg en Pittem. “Maar een vijftiental andere gemeenten wordt wel geïmpacteerd, door nieuwe bovengrondse leidingen of door boringen voor ondergrondse leidingen”, zei ze. “Ik begrijp heel goed dat het op de plaatsen waar we nieuwe masten moeten zetten niet fijn is.”

Crevits blijft naar eigen zeggen achter met gemengde gevoelens. “Omdat het heel ingrijpend is voor mij en voor de lokale besturen. Maar we kunnen ons niet permitteren om die stroom niet op een correcte en duurzame wijze aan land te krijgen”, aldus de minister.

