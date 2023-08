Ondanks de bosbranden en de hitte bloeit het toerisme op de Griekse eilanden. Mykonos en co veranderen razendsnel. Veel lokale bewoners profiteren, en kijken angstig naar de toekomst.

Elias Petrakis doet het niet voor het geld; dat heeft hij de afgelopen zeven jaar genoeg binnengehaald. Tot zestien gasten kunnen verblijven in zijn witgekalkte villa op Paros, een van de 23 Cycladen in de Griekse Egeïsche Zee. Ze betalen 1.100 euro voor het uitzicht, het zwembad en de schoonmaak. Per nacht, en in het laagseizoen welteverstaan. In de zomer is dat 2.500 euro, meer dan het dubbele van het gemiddelde Griekse loon. En toch is het huis het hele seizoen volgeboekt. Maar Petrakis maakt zich zorgen. “Dit kleine eiland heeft 5.000 jaar geschiedenis”, zegt hij. “Maar nu ben ik bang dat het binnenkort zal vergaan, dat we ons historisch erfgoed zullen verliezen.”

Griekenland kreunt onder de hitte. De klimaatverandering is er heel zichtbaar, maar er is weinig teken van bezinning op de Cycladen. Integendeel: er zijn meer nieuwbouwprojecten op de 23 vakantie- eilanden dan ooit tevoren. De hausse is vooral goed te zien op Mykonos. Het eiland heeft nu 65 vijfsterrenhotels, twee keer zoveel als de grootste tien steden van Duitsland samen. Burgemeester Konstantinos Koukas verwacht een recordseizoen. Volgens de krant Kathimerini wonen in de zomer drie keer zoveel toeristen op het eiland als inwoners.

Geld verandert Mykonos niet alleen ten goede. In maart werd een archeoloog die verantwoordelijk was voor bouwvergunningen, op straat in elkaar geslagen door onbekenden. “Er staan grote zakelijke belangen op het spel”, zei de voorzitter van de archeologenvereniging. De bouwhausse is ideaal voor het witwassen van geld. “We worden beschouwd als de witwaskampioenen in Europa”, zei de voorzitter van de centrale bank.

Chaos

Naxos is de grootste van de Cycladen, maar stond tot nu niet bekend als een toeristentrekker. Ondertussen wordt ook hier steeds meer gebouwd. “De ontwikkeling staat los van de vraag”, zegt Ioannis Spilanis, professor in duurzaam toerisme. “Iedereen ziet dat anderen bouwen, ziet de winst van de toeristenindustrie en investeert ook.”

Dat de hausse ongecontroleerd gebeurt, komt door de Griekse bouwwet, zegt Spilanis. Iedereen die ten minste 4.000 vierkante meter grond bezit op enige afstand van een dorp, mag daar vrijwel ongestoord op bouwen. Ondertussen is die limiet verhoogd tot 8.000 vierkante meter in beschermde gebieden, maar dat heeft de willekeur nauwelijks verminderd, integendeel. Terwijl strengere regels vaak de ontwikkeling van appartementen in steden afremmen, worden midden in de natuur volop villa’s en vakantiehuizen gebouwd.

Dat is goed te zien op Paros. Zoals Elias Petrakis het zegt: “De chaos is hier bijzonder groot. Afval van de bouwplaatsen vliegt rond, het verkeer is chaotisch door de vele bouwvoertuigen. Elke winter worden de wegen opgebroken, om nieuwe gebouwen aan te sluiten op het waternetwerk.”

Veel gezinnen verkopen hun onbebouwde percelen aan investeerders. Inwoners melden dat het water urenlang wordt afgesloten, om het almaar toenemende verbruik te beteugelen. “In de komende jaren zal dat nog toenemen”, voorspelt Ioannis Spilanis. “Veel mensen wijzen naar Dubai en zeggen dat daar ook toerisme is. Maar dat is onzin! Mensen vliegen naar Dubai om te winkelen. Wij zijn de Cycladen, geen winkelcentrum. Als het vaker zo heet wordt, komt er niemand meer, zo simpel is het.”

Lees ook: