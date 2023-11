Sterke toename aantal klachten over uitvallende omvormers zonnepanelen

Netbeheerder Fluvius heeft dit jaar al 4.878 klachten ontvangen over uitvallende zonnepanelen. Dat zijn er nu al 1.887 of 63 procent meer dan in heel vorig jaar. Vooral de piek in juni 2023 valt op. Die maand ontving Fluvius maar liefst 1.470 klachten, ongeveer vier keer meer dan in juni 2022. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy heeft opgevraagd.

De problematiek is niet zo nieuw en de reden van de uitval is bekend. Bij momenten van hoge injectie door zonnepanelen – als er dus veel zon is – kan het gebeuren dat de capaciteit van het net niet voldoende is. Daardoor treedt een spanningsverhoging op, en dat kan leiden tot een (tijdelijke) uitval van de omvormer. De zonnepanelen kunnen dan geen stroom meer produceren en injecteren in het net.

Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 90 procent van de klachten teruggebracht kunnen worden tot het elektriciteitsnet. “Het net is (nog) niet overal aangepast aan de energietransformatie en de zinvolle investeringen die we vandaag doen in zonnepanelen of elektrische wagens”, zegt CD&V-parlementslid Peter Van Rompuy. Volgens hem is elke klacht daarom niet alleen een technisch probleem. “Het is ook een oproep tot actie voor een robuuster en toekomstbestendig elektriciteitsnet. Fluvius voorziet hiervoor 4 miljard euro.”

Verschillende verklaringen

Volgens Van Rompuy zijn er verschillende mogelijke verklaringen voor het stijgend aantal klachten. Zo is er meer (media)aandacht voor de thematiek en werd er in 2022 ook een compensatieregeling uitgewerkt.

Maar de voornaamste reden ligt bij het steeds toenemend aantal installaties. Waar er in 2022 747.076 installaties geregistreerd waren, zijn dat er op vandaag 845.111. “Wanneer een bijkomende installatie in een straat wordt geplaatst die het net verzadigt, kunnen ook eerder geplaatste installaties in de buurt hinder ondervinden. Zo kan één bijkomende installatie tot meerdere klachten leiden”, aldus Van Rompuy.

