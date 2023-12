Nieuwe tool voor opsporen malafide bedrijven wordt uitgerold over heel Vlaanderen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) gaat een datagedreven tool om malafide bedrijven op te sporen over heel Vlaanderen uitrollen. Dat heeft ze woensdag meegedeeld na de evaluatie van een experiment met dit instrument van handelsinformatiekantoor Graydon bij tien lokale besturen en politiezones.

Crimiscore

Voor lokale besturen of politiediensten is het niet altijd eenvoudig om, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning, snel na te gaan of bepaalde lokale ondernemingen zoals carwashes, shishabars of kapperszaken geen dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Het platform van Graydon, dat een speciaal algoritme loslaat op openbare bedrijfsinformatie, moet een handig hulpmiddel worden om malafide bedrijven makkelijker in kaart te brengen.

Dat blijkt volgens Demir alvast uit een testperiode in tien lokale besturen en politiezones in stedelijke en landelijke gebieden. Het platform werd in totaal 15.513 keer geraadpleegd. Op basis van verder onderzoek na een hoge crimiscore werden zo carwashes, restaurants, take-aways, massagesalons en andere handelszaken opgerold in het kader van criminaliteit en fraude. In Sint-Pieters-Leeuw werden op één adres zelfs 400 spookbedrijven ontdekt. In totaal bleken meer dan 59.000 bedrijven een hoge crimiscore te hebben.

Sluitend systeem

Demir wil het platform uitrollen over heel Vlaanderen, in alle centrumsteden, de 103 politiezones en de 6 ARIECs (centra die lokale besturen ondersteunen bij de aanpak van georganiseerde misdaad, nvdr). Het moet een nuttig hulpmiddel voor lokale besturen en politiezones worden en vermijden dat lokale criminaliteit verschuift naar steden waar minder streng gehandhaafd wordt. “Dan dweil je natuurlijk met de kraan open. Door het systeem in heel Vlaanderen uit te rollen, zorg je voor een sluitend systeem, waarbij verschuivingen onmiddellijk worden gedetecteerd en aangepakt”, besluit de minister in een persbericht.