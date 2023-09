Ministerraad keurt pensioenhervorming goed: dit moet u weten

De pensioenbonus wordt opnieuw ingevoerd en telt vanaf 1 juli 2024 mee voor wie met pensioen gaat vanaf 1 januari 2025. Dat laat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) dinsdag weten nadat de ministerraad het wetsontwerp over de pensioenhervorming vrijdag in eerste lezing goedkeurde.

“De pensioenbonus kan op veel belangstelling rekenen, wat het stimulerende effect van deze maatregel bevestigt. Met de inwerkingtreding van de regeling op 1 juli 2024, minder dan een jaar na de beslissing door het kernkabinet, bevestigt de regering haar ambities om werknemers zo snel mogelijk te laten profiteren van de progressieve bonus”, zegt Karine Lalieux.

De eerste bonussen zullen beschikbaar zijn voor mensen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten gepensioneerden bewijzen dat ze, na de datum waarop ze vervroegd met pensioen konden, nog ten minste 6 maanden hebben gewerkt.

Maximaal 3 jaar

Het bedrag van de pensioenbonus is progressief en kan worden opgebouwd over maximaal 3 jaar. Het bedraagt 3.775 euro voor het eerste extra jaar dat gewerkt wordt na de vervroegde pensioendatum, 7.550 euro voor het tweede extra jaar en ten slotte 11.325 euro voor het derde opeenvolgende jaar, d.w.z. een totaalbedrag van 22.650 euro over drie jaar.

Naast de bonus, neemt het voorontwerp de maatregelen over die zijn overeengekomen in het akkoord van juli, waaronder een opwaardering van deeltijds werk bij de berekening van het pensioen, een bovengrens voor de perequatie van de hoogste pensioenen bij ambtenaren en de invoering van een voorwaarde van effectief werk voor toegang tot het minimumpensioen, waaraan een lijst is toegevoegd van verlofperiodes die als effectief werk worden beschouwd (moederschaps- en vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof, pleegouderverlof, thematisch verlof, tijdskrediet voor palliatieve zorg, voor de zorg voor een gehandicapt kind, preventieve werkverwijdering, tijdelijke werkloosheid, enz.)

