Helft zelfstandigen stopt met werken voor hun 65e

Terwijl de aanstaande pensioenhervorming mikt op langere loopbanen, houden steeds meer mensen er voor hun 65ste mee op. Ruim de helft van de zelfstandigen die met pensioen gaan, zwaaide in 2022 af voor de wettelijke pensioenleeftijd. Bij werknemers ligt dat aandeel een stuk lager, op 41 procent.

In het najaar wil de federale regering haar pensioenshervomingsplan uitvoeren. De ambitie van dat plan is vooral mensen langer aan het werk te houden, met onder meer de pensioenbonus. Wie drie jaar langer werkt dan de wettelijke pensioenleeftijd, zou 22.645 euro extra krijgen. De wettelijke pensioenleeftijd ligt momenteel op 65 jaar, maar in 2025 trekt de regering die op naar 66 en in 2030 naar 67 jaar.

Toch blijkt uit een recent pensioenonderzoek van het hr-dienstenbedrijf Acerta bij zo’n half miljoen mensen dat een groot aantal Belgen vervroegd stopt met werken. Vooral bij zelfstandigen is dat het geval. Meer dan de helft (55,1%) van hen stopt met werken voor ze 65 zijn. Dat aantal is sinds vorig jaar met bijna 5 procent gestegen. Het jaar daarvoor was er sprake van een daling. “Zelfstandigen hebben niet dezelfde opties als werknemers voor een ‘zachte landing’ van hun loopbaan met bijpassing door de RVA”, zegt Mieke Bruyninckx, juridisch experte van Acerta. “Vandaar de keuze van veel zelfstandigen tussen alles of niets.”

Dat is een groot verschil met wanneer werknemers op pensioen gaan. In 2022 gingen vier op de tien werknemers met pensioen voor hun 65 jaar, wat 15 procent lager is dan bij de zelfstandigen. Toch zit ook het aantal vroege stoppers bij wie in loondienst werkt in de lift. In 2022 noteerde Acerta een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2021. Op de totale werknemerspopulatie gaat het om 1,14 procent.

Bij werknemers zijn het vooral arbeiders die vroeger met pensioen gaan. In 2022 deed een op de twee arbeiders dat, en slechts een derde van de bedienden. Volgens Ellen Van Grunderbeek van Acerta komt dat “doordat arbeiders gemiddeld ook eerder beginnen met werken, waardoor ze eerder een voldoende lange loopbaan hebben”. “Het werk dat ze doen, is meestal ook fysiek zwaarder, wat duurzame loopbanen organiseren daar zeker tot een uitdaging maakt.”

