De glazen bol: ‘Robuuste arbeidsmarkt zorgt ervoor dat recessie wordt vermeden’ (Deutsche Bank)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Wim D’Haese, Head Investment Strategist bij Deutsche Bank.

1) Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op jullie verwachtingen voor de economische groei?

“De richting van de rente is afhankelijk van de verdere evolutie van de inflatie. Die laatste is al behoorlijk gedaald door een combinatie van factoren: lagere energieprijzen, een gunstige vergelijkingsbasis (wat economen het basiseffect noemen), en een restrictief monetair beleid door de centrale banken. De inflatiedoelstelling van 2% zal echter nog niet in 2024 bereikt worden (prognose 2,8% in de VS in 2024; 2,9% in de eurozone).

“Het restrictief monetaire beleid zal de economische groei verder afremmmen in de VS en de eurozone, maar o.a. door de robuuste arbeidsmarkt zal in beide regio’s een recessie vermeden worden (groei van 0,8% in de VS en 0,7% in de eurozone in 2024). De beleidsrente heeft een piek bereikt en een cyclus van renteverlagingen staat in de steigers om de economische groei opnieuw aan te zwengelen vanaf de tweede helft van 2024. Er wordt volop gespeculeerd in de markt over de start van deze cyclus. Volgens Deutsche Bank is niet zozeer de timing, maar wel de omvang belangrijk. Wij gaan uit van 3 renteknips van 25 basispunten door de Fed (van 5,25-5,50% naar 4,50-4,75%) en de ECB (depositorente van 4% naar 3,25%) in 2024, terwijl de marktconsensus op 4 en meer rentedalingen rekent. Het voortdurend bijstellen van die verwachtingen kan heel wat volatiliteit veroorzaken op de markten in 2024.

2) Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwachten jullie voor aandelen?

“Matige economische groei, afnemende inflatie en het vooruitzicht op renteverlagingen door de centrale banken… De economische context oogt gunstig voor de aandelenmarkten het komende jaar, zeker omdat de geschiedenis leert dat bedrijfswinsten maar heel zelden dalen buiten recessieperiodes. We verwachten in 2024 een stijging van de winst per aandeel met 10% wereldwijd, voor de VS mikken we op net iets meer dan 10% en voor Europa net iets minder dan 10%. Met die prognoses zitten we nog lichtjes onder de wereldwijde analistenconsensus.

“Kijken we naar de prestaties van de belangrijkste benchmarkindexen, dan zien we dat de aandelenkoersen in veel regio’s nog niet opnieuw hebben aangeknoopt met hun piekniveaus van eind 2021. Dit geldt zowel voor de Amerikaanse S&P 500 als voor de Europese Stoxx Europe 600. Door de gevoelig hogere bedrijfswinstverwachtingen sindsdien, zijn de waarderingsniveaus navenant gedaald. Aangezien we echter verwachten dat de rente in de nabije toekomst zowel in de VS als in Europa relatief hoog zal blijven, zullen de waarderingsniveaus wellicht niet significant stijgen, wat betekent dat het koerspotentieel op indexniveau wellicht zal evolueren in de lijn van de respectieve bedrijfswinstverwachtingen (5 à 10% koerswinst voor beide regio’s).”

3) Op welke grondstoffen zouden jullie geld durven zetten? Op welke manier?

“Ik zou de vraag veel ruimer willen trekken naar: waarop zouden jullie geld durven op inzetten in 2024, met andere woorden, wat zijn jullie grootste overtuigingen (‘high convictions’).

“Het eerste deel van het antwoord is: Investment grade bedrijfsobligaties. Het moment is nu, want de aantrekkelijkste opportuniteiten kunnen snel weer van de radar verdwijnen. De langetermijnrente zal volgens ons weliswaar nog langere tijd hoger blijven (4,2% voor Amerikaanse staatsobligatie op 10 jaar en 2,7% voor Duitse staatsobligaties op 10 jaar – prognoses eind 2024), maar hoe sneller de markten vooruit lopen op een dalende beleidsrente, hoe sneller de piekrendementen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

“Voor het aandelengedeelte genieten de ontwikkelde markten (VS en eurozone) in de huidige omstandigheden onze voorkeur boven de groeimarkten.

“Voor de VS kijken we vooral naar technologie-aandelen, want die blijven goede cijfers voorleggen. In 2023 was er slechts een handvol bedrijven dat een buitengewone koerswinst boekte door de belangstelling voor AI. Voor 2024 kunnen we ook een toenemende positieve impact beginnen verwachten bij bedrijven die op de volgende linie opereren (zoals cloudbedrijven). Wie wil beleggen in techaandelen, moet wel begrijpen dat de rit behoorlijk wild kan zijn.

“In de eurozone schuiven we eerder cyclische sectoren naar voren, zoals banken en industriële spelers. In het bijzonder bedrijven die producten en diensten leveren om de groene transitie te faciliteren, genieten onze voorkeur omdat Europa en andere regio’s hier stevige budgetten voor opentrekken. Op langere termijn blijven we ook een boontje hebben voor defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en infrastructuur. Zij lieten het wat afweten in 2023, maar hun potentieel op lange termijn blijft onbetwist.”

