De glazen bol: ‘Kunstmatige intelligentie kan krachtige groeimotor worden van hele economie’ (Columbia Threadneedle)

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van de vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, bij monde van Melda Mergen, hoofd aandelen, en Steven Bell, hoofdeconoom.

1/ Wat kunnen we verwachten van de centrale banken?

“De centrale banken van Europa en de Verenigde Staten hebben de rentetarieven een aantal maanden ongewijzigd gelaten. Hoewel centraal bankiers zeggen dat ze van plan zijn de rente voor een langere periode hoog te houden en zelfs bereid zijn de rente te verhogen als dat nodig is, houden de financiële markten nu rekening met renteverlagingen van meer dan 1 procentpunt voor het einde van 2024. De markt speculeert momenteel over de vraag wie het eerst zal verlagen en wanneer.

“Wie heeft gelijk? Mijn mening is dat de renteverlagingen in het voorjaar zullen beginnen, met grotere verlagingen dan de markt verwacht. De centrale banken willen er echter eerst zeker van zijn dat de inflatie duurzaam richting hun streefcijfer van 2 procent gaat voordat ze verlagingen overwegen. De VS komen het dichtst in de buurt: de nominale CPI-inflatie heeft een waarde van 3 en hoewel de kerninflatie hoger is, daalt die snel. De door de Amerikaanse centrale bank gehanteerde maatstaf voor inflatie, de deflator voor consumentenbestedingen, is zelfs nog lager. De looninflatie is ook gedaald en ligt slechts iets boven het percentage dat overeenkomt met 2 procent prijsinflatie. De traditionele spiraal waarbij lonen en prijzen elkaar steeds sneller opvolgen, werkt nu in omgekeerde richting. Waar zal de rente uiteindelijk stabiliseren? De waarheid is dat niemand, inclusief de centrale banken, het zeker weet, maar 2 tot 3 procent is een redelijke prognose. Dat is een stuk lager dan de huidige rente van meer dan 5 procent. Maar ik verwacht dat de VS de rente geleidelijk en voorzichtig zullen verlagen.

“Het voorspellen van de rentetarieven in de eurozone vereist iets meer speurwerk en is daarom erg onzeker. De looninflatie in de eurozone is slechts iets hoger dan in de VS, maar de laatste cijfers laten een versnelling zien. De werkelijke inflatie is de laatste tijd wel snel gedaald en bij de eerste loonronde begin 2024 zouden de loonstijgingen flink moeten afnemen. Er is een redelijke kans dat de Europese Centrale Bank de VS evenaart wat betreft timing en omvang van de verlagingen.”

2/ Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Een handvol tech-hoogvliegers zorgde in 2023 voor het grootste deel van de S&P-winsten, aangewakkerd door optimistische dromen van een nakend AI-paradijs. Wij geloven dat kunstmatige intelligentie het in zich heeft om een krachtige groeimotor te worden van de hele economie, niet alleen in de techsector. Maar we denken ook dat de tijdslijn van de markt onrealistisch is. Naar onze mening zijn we eerder drie tot vijf jaar verder dan de 12 tot 24 maanden die we dit jaar in een kleine groep bedrijven zagen ingeprijsd.

“Vooruitlopend op een mogelijke economische vertraging zien we ook mogelijkheden om strategische allocaties buiten de VS uit te breiden, met name in opkomende markten en in smallcaps. Dat zijn volgens ons segmenten die door veel beleggers worden ondergewaardeerd. Smallcaps zijn momenteel goedkoop om een goede reden: in een recessie worden zij als eerste getroffen. Maar wij denken dat er goede aandelenselectiemogelijkheden zijn in zowel smallcaps, als groei- en waarde-aandelen.

“Ondertussen zijn de waarderingen in Europa, op basis van de koers-winstverhouding, aantrekkelijker dan in de VS, maar aandelen kunnen hier gevoeliger zijn voor macrofactoren en rentetarieven.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven te zetten? Op welke manier?

Columbia Threadneedle mailde ons geen antwoord op deze vraag.

