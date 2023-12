De glazen bol: Joeri de Wilde (Triodos) verwacht opnieuw mager jaar voor de economische groei

Trends.be laat tijdens de jaarwisseling beursstrategen vooruitblikken op het komende economische jaar.

Vandaag: de prognoses van Joeri de Wilde, investeringsstrateeg bij Triodos Investment Management.

1/ Waar gaat de rente naartoe? Welke impact heeft dat op uw verwachtingen voor de economische groei?

“We verwachten dat de rente verder zal dalen in 2024. Markten zullen verder anticiperen op renteverlagingen van de centrale banken, die in de loop van het jaar zullen plaatsvinden, omdat de inflatie zal teruglopen naar het beleidsdoel van 2 procent. Maar de rentes zullen naar onze verwachting nog altijd hoger zijn dan in het voorgaande decennium. Ze zullen de economische groei verder afremmen in de Verenigde Staten, en laag houden in de eurozone. We verwachten dus opnieuw een mager jaar voor de economische groei.”

2/ Liggen de verwachtingen voor de bedrijfswinsten te hoog? Zullen bedrijven over de lat gaan? Welke rendementen verwacht u voor aandelen?

“Ja, de verwachtingen voor bedrijfswinsten liggen te hoog. De verzwakking van de economie en de hogere rente zullen ook gevolgen hebben voor bedrijven, die geconfronteerd zullen worden met hogere financieringskosten en een afzwakkende vraag. Eerdere financiering was nog vastgezet met de extreem lage rentes van een paar jaar geleden, maar die leningen lopen nu af en moeten opnieuw gefinancierd worden. De kosten gaan dus omhoog, terwijl de vraag afzwakt. Daardoor kunnen bedrijven de hogere kosten minder makkelijk doorrekenen aan hun klanten. Daardoor zullen de faillissementen en de werkeloosheid enigszins oplopen.

“Voor aandelen verwachten we in de loop van het jaar zwakte, in lijn met onze verwachting voor een recessie in de VS en een aanhoudende zwakte in de eurozone. Maar uiteindelijk zullen de renteverlagingen van de centrale banken voor verlichting zorgen.”

3/ Op welke grondstoffen zou u geld durven te zetten? Op welke manier?

Triodos belegt niet in grondstoffen.

